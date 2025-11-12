Gamma年收破1億美元！Gamma怎麼用？完整步驟教你30秒生成簡報變「PPT殺手」
(2025/11/11 更新：Gamma最新募資狀況)
重點一：Gamma 宣布完成 6,800 萬美元 B 輪融資，估值達 21 億美元，並同時突破 1 億美元年經常性收入（ARR）。
重點二：公司連續兩年獲利，以僅 5,000 萬美元以下總募資與約 50 人精實團隊達成成長，並啟動員工二級市場提供早期員工流動性。
重點三：Gamma 3.0 推出內建 AI 設計代理，主打以 AI 取代 PowerPoint（簡報軟體），累積 7,000 萬用戶、每日生成逾 100 萬份內容。
做簡報、設計網站、製作社群圖文，在過往做起來都是耗時又耗力的事情。但現在，有Gamma這類的AI工具，讓工作變得更簡單。
Gamma 近日宣布完成B輪 6,800 萬美元（約為新台幣21億元）融資，最新估值達 21 億美元（約為新台幣651億元），由 Andreessen Horowitz（a16z）領投，Accel（安賽爾）、Uncork Capital（安可克資本）及其他投資人參與。
公司同時公布年經常性收入（ARR）突破 1 億美元（約為新台幣 31 億元），並以 AI 原生的「視覺敘事」定位加速商業化進展。此輪亦包含「二級市場（secondary raise）」安排，安排早期員工轉賣股票變現，反映創辦團隊「成功與打造者共享」的理念。
Andreessen Horowitz 普通合夥人 Sarah Wang（莎拉·汪）表示，a16z 內部已廣泛使用 Gamma 於市場地圖、社群貼文等情境，並稱其「根本改變了我們的溝通方式」。
與眾多仍在追趕營收的企業級 AI 公司的路徑不同，Gamma 強調其已連續兩年獲利，並在僅 2,300 萬美元（約為新台幣7.13億元）初始資金與約 50 人團隊下擴張至今日規模。
全球用戶達7000萬，堪稱「PPT殺手」
官方數據顯示，Gamma 的全球用戶已達 7,000 萬，累計創作超過 4 億份簡報、網站與多種資產，每日在平台上生成超過 100 萬份內容。
自創立以來，Gamma 以「重新定義人們創作與分享想法」為核心，從 AI 驅動的 PowerPoint 替代方案，逐步演變為完整的「視覺敘事平台」。最新版 Gamma 3.0 推出內建 AI 設計代理（AI design agent），可將草稿、文件或連結快速轉換為完整設計的簡報。
Gamma到底該如何使用？
事實上，Gamma推出已有一段時間，最初是以「AI簡報生成器」為主打功能，不過隨著產品的優化，Gamma現在也支援生成網頁和社群貼文。
用戶只需要輸入提示詞（prompt），AI便會根據主題生成內容，再搭配版型、配圖和互動元件，自動排版成一份完整的簡報、網頁或社群圖卡，大幅節省內容產出的時間。
《數位時代》以下整理Gamma免費版本的使用方式供讀者參考。
不過，Gamma工具雖能將文字轉換成視覺化的設計內容，但最終的編排效果是否合適，仍取決於使用者的具體需求和判斷。
註：以下內文於2025年3月份製作，產品介面可能因迭代而有所調整，本文僅供操作參考。
文章目錄（點擊即可前往該段落）
Gamma免費版和付費版有什麼差別？
Gamma提供三種方案，分別為Free、Plus和Pro，主要為生成次數上的限制。
免費版本提供400點數，每次的內容生成都需消耗一定數量的點數，並且最多只能生成10張頁面，若付費版則無點數限制，且Plus版一次可生成20張頁面，Pro最高可生成60張。
使用者可先試用免費版本，再依自身需求決定是否進行升級。
如何使用Gamma製作簡報？
首先，在Gamma的主頁點擊「新建AI」，並選擇輸入內容的方式，如貼上文字、匯入檔案（如Excel、PDF等），若沒有可輸入的內容，也可以選擇讓AI直接生成。
本次我們以《外媒實測8款AI搜尋工具，高達60％都在糊弄你！最常犯的是這三大錯誤》文章為例，選擇從網址匯入，請AI協助將這篇文章製作成簡報格式。
將網址匯入後，AI會摘取網站上所有的內容，涵蓋網站logo、頁首與頁尾等內容，因此可以先將多餘的資訊自行刪除，僅保留需要製作成簡報的內容。
在左側的調整欄位，依序選擇在簡報中需要調整的事項：簡報文字長度、輸出語言、圖片來源、輸出內容格式。
調整完畢後，確認簡報張數，點擊下方的「繼續」按鈕後，選擇主題並生成簡報。
約莫30秒，Gamma便會生成一份完整的簡報，以下提供輸出成果。
從生成結果來看，Gamma能夠將文章中的重點都列舉在簡報中，生成的內容也不僅僅是圖片加文字，還能將結果以視覺化圖表、流程圖或是表格呈現，加上內容也是正確的，後續依照個人需求做局部調整即可。
這樣的步驟下來，相較以往需耗費大量時間尋找圖片、對簡報進行排版，省下了大量的時間。
簡報完成後，點擊右上方的分享按鈕，即可複製簡報連結，或是匯出成PowerPoint、PDF或Google簡報的格式。
如何用Gamma製作網頁？
對於沒有網站架構技術、設計經驗，但又想要快速製作展示網頁的人來說，Gamma是一個不錯的選項。
在Gamma首頁中，點擊「新建AI」後，選擇內容來源，如貼上文字、匯入檔案（如Excel、PDF等），如果沒有可輸入的內容，也可以選擇讓AI直接生成。
本次我們以《iPhone 16e開箱｜2.2萬元值得嗎？單鏡頭是致命缺陷？實測蘋果入門新機》文章為例，請AI協助將這篇文章製作成網頁格式。
不過，實測過程中，由於從網址匯入的方式，AI會無法抓取網頁中的圖片，因此我們將網頁先下載成PDF格式，再匯入到Gamma中。
匯入PDF後，在左側的調整欄位，依序選擇在網頁中需要調整的事項：網頁文字長度、輸出語言、圖片來源。
調整完畢後，點擊下方的「繼續」按鈕後，選擇主題後生成。
約莫30秒，Gamma便生成了可供展示的網頁。
為呈現AI的最真實輸出結果，我們並未對Gamma生成的網頁做調整，從Gamma的輸出結果來看，大致上有關文章中iPhone 16e 的重點內容都有涵蓋，並搭配上傳文件中的照片使用，且照片的選擇是正確的。
不過，Gamma在圖片的搭配上，會出現擷取到PDF文件中白邊的情況，需要用戶自行重新上傳照片做調整。
此外，在圖片的擺放位置上，因在前述調整步驟中，圖片選項選擇了「自動」，因此有些圖片，Gamma會選擇AI或網頁抓圖，導致出現主體無法置中的問題。
另一方面，在數字上的呈現也因字體過大無法看到完整價格。
不過以上問題並不影響Gamma生成展示網頁的方便性，不理想部分只要透過更換照片及調整字型大小即可解決，因此在生成網頁這一塊上，Gamma還是非常適合沒有相關經驗的人士。
最後，只需點擊右上方的發布按鈕，即可發布網站並獲得網址連結。
如何使用Gamma製作社群貼文？
如果有需要將資訊轉換成易於分享的社群圖文，Gamma也提供製作圖卡的選項。
下面我們以《行動電源「沒標Wh」恐無法上機！台灣6家航空攜帶規定一次整理》，請AI幫忙快速完成社群的圖卡。
同樣的，先在Gamma的首頁中點擊「新建AI」，選擇內容來源，我們選擇將網址匯入。
在左側的調整欄位，依序選擇在圖卡中需要調整的事項：圖卡文字長度、輸出語言、圖片來源。
選擇合適的主題後，Gamma便會協助生成精美的社群圖卡。
對於沒有時間、或是時間緊迫的社群工作者來說，透過Gamma的這個功能便能非常快速地製作視覺，非常實用。
最後，只需點擊右上角的分享按鈕，將圖卡以需要的方式匯出即可。
最後仍須再強調，在上述實測中，Gamma工具大致能將基本文字轉換成具有設計感的圖文形式，但在內容編排上，使用者仍需自行判斷AI的產出是否符合自身需求，並做後續的調整。
