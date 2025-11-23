Gap推怪奇物語聯名 黑色星期五全場6折限時優惠
記者李鴻典／台北報導
必須記下時間手刀！Gap將於11月27日正式推出與Netflix影集《怪奇物語》的全新聯名系列。靈感源自《怪奇物語》第五季最終章，以「最後一次踏入顛倒世界」為主題，打造男女及童裝完整選擇，系列商品將於全台14家指定門市（不含義大購物中心、台中大遠百）與官方網站gap.tw同步限量販售，陪伴影迷一同迎接這部全球現象級影集的最終篇章。
本次聯名囊括男裝、女裝與童裝，從丹寧外套、連帽上衣、印花上衣到配件一應俱全。設計靈感取自《怪奇物語》宇宙，將Gap經典單品融入影集代表性的紅黑配色、可雙面穿的設計呼應顛倒世界的多重視角，並以濃厚80年代復古風格點綴細節；女裝更以女主角「11 號」的經典形象搭配對比色滾邊，打造兼具復古與街頭的造型單品；童裝則以帶有漸層色調的黑色連帽上衣呈現主角群全員合照，配上「LIVE IN HAWKINS」字樣，象徵粉絲與角色們共同迎接最終篇章。系列共推出16款單品，售價為NT$999至NT$5,999不等。
Gap也自即日起至12月3日，推出全場6折限時優惠，並加碼祭出「黑色星期五驚喜刮刮卡」活動。活動期間至任一門市消費，即可獲得刮刮卡1張，高達60%中獎機率，有機會刮出NT$1,000或NT$500購物金，總獎額上看NT$1,800萬！Gap官網推出「限定轉轉樂」活動，提供3種不同門檻的折扣碼隨機抽獎，最高現折NT$250。
萬眾矚目的魔法熱潮再次席捲！日本領先眼鏡品牌OWNDAYS宣布與華納兄弟探索全球消費品部（Warner Bros. Discovery Global Consumer Products）合作，推出備受期待的「Harry Potter × OWNDAYS」聯名系列第二彈，向這部深受全球喜愛的經典故事致敬；此次聯名系列於11月21日於OWNDAYS部分門市及官方網路商店正式發售。
延續第一彈的熱烈迴響，第二彈以霍格華茲「四大學院」的獨特精神為靈感，並融入劫盜地圖、魁地奇等經典學生生活元素，細節滿載！本次特別加碼推出超高人氣角色--賽佛勒斯・石內卜（Severus Snape）為靈感的網路獨家限定款；同時更推出限定販售的霍格華茲四大學院主題多功能收納袋周邊商品，邀所有粉絲戴上眼鏡，再次體驗魔法世界的無窮魅力！
星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品〈閃耀女神〉為靈感，將藝術創作融入日常穿搭。全系列T-SHIRT共六款設計，分別為女神映像系列三款、白女神之框、黑閃耀女神與典藏小熊款，以細膩線條與品牌精神展現美學、情感與力量。分別於11月21日和11月28日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北上市。
台灣美式時尚品牌SQUAREBEAR攜手全球經典合金玩具車品牌Hot Wheels風火輪，推出年度聯名系列。此次合作將Hot Wheels自1968年以來的賽車精神與SQUAREBEAR標誌性的美式街頭風格完美融合，以「SPEED CLUB」為主題，打造出一系列充滿速度感與復古魅力的時尚單品。
SQUAREBEAR於11月21日至11月23日舉辦限定三天的SPEED CLUB POP-UP活動，現場打造賽車主題空間，展出完整聯名系列，並特別設置拍照區域，讓粉絲搶先體驗這場街頭競速的時尚對決。《Hot Wheels x SQUAREBEAR》聯名系列11月25日在SQUAREBEAR官網與信義ATT店正式上市。
GU宣布首度與紐約機能服裝品牌ENGINEERED GARMENTS展開聯名合作。本次聯名以「曼哈頓式風格重構 (Manhattanism)」為設計主題，致敬1970年代紐約街頭文化中衝突又和諧的混搭精神，共推出五款單品，結合復古工裝與現代機能美學，包含融入獵裝口袋、可調整下擺的PADDED夾層防風外套，以及充滿創新巧思的刷人造毛連帽外套。該系列將於12月5日起於全台GU特定店舖及官方網路商店同步開賣。
年末就是保養囤貨、寵愛自己的最佳時機！在這療癒的時刻，康是美請來最調皮的搗蛋萌物，大人小孩都愛不釋手的「海綿寶寶」，推出超萌聖誕加購及滿額贈活動！11月21日至 12月31日活動期間，全店商品單筆消費滿1,000元，即可以59元加購「海綿寶寶聖誕襪束口袋」乙份；保養品類自11月21日至12月25日指定商品單筆消費滿888元，再送「海綿寶寶絨毛零錢包」乙份，海綿寶寶、派大星、蟹老闆、路人魚四款隨機出貨，每一款都萌到最高點，小巧實用，當作掛飾超吸睛。
華泰名品城邁向10週年啦！ 「Lights, Camera, GLORIDAY Cheers!」聖誕大檔11/21正式開跑，全台最巨「華泰20米飄雪穿越聖誕樹」閃耀登場！百老匯風格＋五感香氛體驗，內外皆有看頭；三大美式耶誕主場景、37攤異國聖誕小木屋＆市集，讓你邊逛邊拍，沐浴在冬日節慶中。精品再添生力軍！BALMAIN Outlet首店插旗華泰；法國輕奢品牌Maje、SANDRO獨家進駐；國際精品2折起，會員消費滿額贈「HANSCHIU 10週年聖誕聯名香氛禮盒」。
在台灣中古精品市場快速成長之際，日本中古時尚品牌RAGTAG正式插旗台北信義區微風南山。以超過70萬件年收購量累積的鑑定經驗、設計師品牌為核心的選品力，以及線上線下整合（OMO）策略，RAGTAG將以「以時尚為核心的選品與編輯能力」「經驗豐富買家所執行的真偽與品況判斷」「洗鍊的店內體驗」為核心，提供不同於一般綜合型中古連鎖的差異化價值。以奢侈品、進口品牌與日本設計師商品為主軸，鎖定高感度客群進行精準編輯，力求在台灣的時尚中古市場早期確立品牌地位。
義大利高端皮件品牌PIQUADRO攜手世界頂尖重機品牌Ducati，推出第二波聯名系列新品！從登機箱、後背包到皮件包款，完美融合義式速度、設計與工藝，呈現創新與風格兼具的行動生活態度。同時，PIQUADRO全台最大旗艦店亦於誠品生活新店（裕隆城）開幕，成為品牌在亞洲市場的重要據點，旗艦店以現代簡約設計打造沉浸式空間，完整展示三大經典系列產品與專屬客製化服務。
持續貫徹品牌精神「Run Your Way」，New Balance全球經典賽事「10K城市路跑系列賽」11/23於大佳河濱公園開跑。報名開放不到10分鐘即全數額滿，吸引4,000名跑者齊聚，用腳步探索城市，盡情感受奔跑的無限魅力。隨著跑步風潮升溫，越來越多人透過跑步找回生活節奏、療癒身心。
