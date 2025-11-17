Gap插旗中和環球全面6折 UNIQLO西門回歸「1區域」成全台最大

Gap進駐Global Mall新北中和，祭出全面6折好康。（朱世凱攝）

季節轉換，不少人開始物色秋冬衣物，服飾品牌趕在此刻拓點與升級店裝，吸引大眾逛遊。女星Melody 17日出席Global Mall新北中和服飾新櫃活動，除了分享穿搭喜好，也表明自己是開明媽咪，即便女兒想挑戰露一點的穿搭也不會干涉，「女孩子在青春期，總要有一些嘗試跟表達」，不過孩子若要談戀愛，仍最好等到18歲；提及新戀情，她低調說順其自然，現階段以家庭和事業為主，耶誕也只打算和家人好好過節。

來台邁入第11年的Gap，近日進駐Global Mall新北中和，占地逾180坪，從新生兒、童裝到成人系列一應俱全，現在還有新品6折起活動，讓Melody忍不住多挑幾款服裝，尤其Denim系列是她長年不變的愛好，像是牛仔外套、襯衫、寬版褲款等，都適合不同場景穿搭，女兒還小的時候，自己也會物色Baby Gap系列單品，稱讚該牌親名好入手。為慶祝新店開幕，Gap即日起至11月23日，任意消費可體驗客製姓名貼乙次；11月22、23日單筆消費滿3888元，還可讓小朋友參與「小小設計師拼豆體驗」。

女星Melody身著Gap卡其色大衣，內搭白色針織上衣與Denim系列喇叭牛仔褲，展現自信態度。（Gap提供／朱世凱台北傳真）

UNIQLO女裝PUFFTECH輕暖科技連帽外套，1990元。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

UNIQLO西門店今年5月開始進行櫃位改裝，近期宣布將攜手GU於11月21日以新面貌開幕，亮點包括與新銳藝術家Dee Chu合作打造「藝術彩繪梯間」展現獨有魅力，還有全台最大UTme!區，同步推UTme! 限定貼圖，而UNIQLO FLOWER推西門花樣與限定包裝；LifeWear極致日常服秋冬限定優惠同步登場，開幕首3日限定消費不限金額就送「蜂大咖啡濾掛包」，每日下午再挑戰「轉轉樂」抽西門人氣店家好禮；首7日當天單筆滿2500元再送雙提把帆布托特包。

