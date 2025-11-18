Gap插旗中和環球、Discovery Expedition登陸台中！兩大品牌秋冬強勢展店亮點一次看

（圖／品牌提供）

年底百貨戰局熱度升溫，親子時尚品牌 Gap 與韓國話題機能品牌 Discovery Expedition 同步在北部與中部展開全新店點，為秋冬時尚市場丟下震撼彈。從親子友善的中和環球新門市，到科技機能結合設計美學的台中中港店，兩大品牌皆以嶄新空間、全新系列與期間限定活動，為台灣消費者帶來更完整、更貼近生活的穿搭選擇。

1.Gap環球購物中心新北中和店盛大開幕！打造一站式親子時尚新據點

Gap來台邁入第11年，今年正式進駐新北中和的環球購物中心，以全新社區型百貨據點打造親子友善的時尚購物空間。佔地超過180坪的門市囊括新生兒、幼童、男女裝全系列，從家居到外出造型都能一次到位，讓父母與孩子都能輕鬆找到屬於自己的舒適風格。​

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

Gap台灣負責人 Jeffy Yuen 表示，品牌將以「社區百貨」作為下一階段拓點的重要策略，深入家庭客層生活圈，提供更貼近日常的購物體驗。全新中和店以明亮清透的陳列與完整商品線展現品牌「經典、舒適、親近生活」的核心精神。​

Gap台灣負責人Jeffy Yuen與時尚媽咪Melody共同慶祝Gap環球購物中心新北中和店盛大開幕。（圖／品牌提供）

嬰幼兒到大童全面升級：安全細節、實穿設計一次滿足

嬰幼兒系列延續品牌對肌膚友善的堅持，全系列通過多項安全檢驗，包屁衣採用金色中央扣環、燙印標籤、外縫設計等貼心細節，兼具便利與舒適，更推出高人氣「布萊納小熊禮盒」，成為新生兒祝賀禮首選。​

（圖／品牌提供）

幼童與大童系列則以本季「Cool Kids」風格為主軸，寬版牛仔褲、豹紋單品、喇叭褲與丹寧外套打造「小大人穿搭」，輕鬆與大人形成呼應，營造時髦的親子時尚日常。

開幕限定登場：客製姓名貼、拼豆活動一次玩滿

為歡慶開幕，Gap推出兩大限定活動：

即日起–11/23：任意消費即可體驗「客製姓名貼」一次。

11/22–11/23：單筆滿 3,888 元即可參加「小小設計師拼豆體驗」。

現場亦設置作品打卡區，讓爸媽與孩子共同留下專屬的親子時光，打造更貼近生活的品牌體驗。​

（圖／品牌提供）

2.Discovery Expedition 首度插旗台中！以 Tech for Lifestyle 開啟機能時尚新篇章

韓國機能生活品牌 Discovery Expedition 去年底正式登陸台灣，今年十月於 新光三越台中中港店迎來中南部首店，成為品牌擴大版圖的重要里程碑。

身為韓國戶外與生活機能的國民品牌，Discovery Expedition 長年深受年輕族群喜愛，歷代代言人包括孔劉、金高銀，到近年大勢演員邊佑錫與高允貞，今年更加入中國演員檀健次，完整構築品牌在亞洲市場的明星矩陣。​

邊錫佑是是韓國Discovery Expedition 的代言人，他穿的每一件都好好看！（圖／品牌提供）

2025 秋冬新品亮相：高機能 × 美學設計一次到位

本季以「Tech for Lifestyle」為核心，推出一系列兼具保暖、防風、防潑水與俐落穿搭感的高機能新品。開幕活動邀請實力派女星謝欣穎以自信姿態詮釋最新短版高領羽絨外套與科技外套，展現品牌代表的探索精神與都會魅力。​

（圖／品牌提供）

沉浸式空間美學：城市 × 自然的平衡哲學

Discovery Expedition 台中首店以冷灰、岩石白與金屬結構打造空間基調，並融入自然紋理與幾何元素，呈現品牌所推崇的「Active Wellness Lifestyle」精神。整體陳列動線清晰，展現科技、健康、動感的生活態度，讓消費者能自在穿梭城市與戶外之間。​

​（圖／品牌提供）

邀請探索者前往店點，體驗行動中的生活美學

Discovery Expedition 誠摯邀請所有熱愛戶外、喜愛機能時尚的探索者，至新光三越台中中港店，感受韓系機能生活的新風向。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Melody自爆「曾用餅乾訓練小孩拍照？」畫面感太強！點名Gap秋冬必買單品、這件CP值破表

女神唐嫣兩套都神美、男神張若昀帥度破表！FENDI早春系列攻佔話題榜，連宋雨琦都辣出新高度

63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅