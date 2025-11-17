Gap插旗環球購物中心限定優惠一次看 New Era推怪奇物語聯名

記者李鴻典／台北報導

Gap來台邁入第11年，正式進駐新北中和環球購物中心，以全新社區型百貨據點打造一站式親子時尚與生活購物空間。活動現場邀時尚媽咪Melody分享親子穿搭心法，展現Gap從大人到小孩、從家居到外出皆能輕鬆駕馭的百搭魅力，同步推出多重開幕限定優惠與親子體驗活動，邀全家人一起感受品牌的舒適、時尚與溫度！

Melody身著Gap卡其色大衣，內搭白色針織上衣與Denim系列喇叭牛仔褲，展現自信態度。（圖／品牌業者提供）

Gap台灣負責人Jeffy Yuen表示，持續看好台灣市場發展潛力，將以「社區型百貨」為未來展店策略的方向之一，緊密貼近家庭客群生活圈。全新中和環球門市佔地逾180坪，從新生兒、童裝到成人系列，展現兼具質感與實穿的品牌精神。

Gap進駐新北中和環球購物中心，以全新社區型百貨據點打造一站式親子時尚與生活購物空間。（圖／品牌業者提供）

其中，嬰幼兒系列延續品牌對細節的堅持，通過多重安全標準檢驗；設計上也兼顧舒適與安全──例如包屁衣中央設有金色扣環，讓爸媽在忙碌中也能快速穿脫；所有標籤採燙印和外縫式設計，細心呵護嬰兒肌膚。同時主推的「布萊納小熊禮盒」，以高質感包裝與溫暖設計，成為新生兒送禮首選。

Gap環球購物中心新北中和店象徵Gap正價店正式回歸新北市，完整產品線從新生兒一路涵蓋到成人族群。（圖／品牌業者提供）

幼童與大童系列則延伸出「Cool Kids」風格，以寬牛仔褲、豹紋單品、喇叭褲等時髦單品打造小大人造型，展現自我個性與時尚態度，也能與大人穿搭形成呼應，輕鬆營造親子時尚日常。

Melody分享，從孩子們還小時，她就最喜歡替他們選購Baby Gap系列的單品來搭配穿搭。（圖／品牌業者提供）

為慶環球購物中心新北中和店開幕，Gap推出多重限定活動，即日起至11月23日期間，任意消費即可體驗Gap客製姓名貼乙次；11月22日至11月23日，單筆消費滿NT$3,888，還可讓小朋友參與「小小設計師拼豆體驗」，邀消費者近距離感受Gap的品牌魅力。現場設置作品打卡區，讓爸爸媽媽可以與孩子留下回憶。

即日起至11月23日期間，任意消費即可體驗Gap客製姓名貼乙次。（圖／品牌業者提供）

Netflix全球現象級影集《怪奇物語 Stranger Things》即將開啟冒險最終章！在正式揭幕前，New Era推出「怪奇物語Stranger Things」聯名系列，以品牌經典帽款結合影集標誌性的美式復古與詭譎暗黑風格，打造令人沉浸的怪奇世界氣息。

New Era x《怪奇物語 Stranger Things》聯名系列。（圖／品牌業者提供）

此系列推出包含：59FIFTY、9FORTY EF，以及全新帽型19TWENTY，一共6款帽款，以及2款長袖服飾，以細節圖像重塑霍金斯小鎮的神秘氛圍，邀所有怪奇迷一同踏入顛倒世界，盛大迎接怪奇物語史詩結局！

New Era x《怪奇物語Stranger Things》聯名系列服飾完整重現顛倒世界的壓迫氛圍。（圖／品牌業者提供）

59FIFTY以具侵略性的觸手圖騰佔據整頂帽身，側邊刺繡則刺上第一季最經典的怪物—魔神 Demogorgon，帽簷內裡更隱藏最終魔王威可那Vecna的邪惡凝視，營造令人寒意襲上的詭譎氣場。9FORTY EF則回到影集的人物日常，以劇中主角們就讀的霍金斯高中校徽以及最冒險叛逆的課後社團地獄火俱樂部（The Hellfire Club）的標誌性圖騰作為靈感來源，結合街頭版型呈現冒險精神。

New Era推出全新復古帽型19TWENTY。（圖／品牌業者提供）

本次同步推出全新19TWENTY帽型，以五片式帽身結合 A-FRAME 設計，將復古質感與日常穿搭完美融合，用此帽型重現角色Dustin的紅藍卡車帽，以及遇見女友蘇西（Susie）的Camp Know Where電腦營經典帽款，毫無疑問是粉絲最值得收藏的亮點。

寬版長袖Tee以纏繞藤蔓、暗黑字體等元素設計。（圖／品牌業者提供）

今年秋冬，CONVERSE再攜手創意鬼才TYLER, THE CREATOR，推出1908系列新作BRONCO BOOT。TYLER, THE CREATOR秉持其GOLF LE FLEUR 的美學理念，選用高品質絨面革、帆布或皮革材質，以極簡配色為鞋款注入全新活力；首發三款配色分別為棕色、黑色和白色，均復刻經典橡膠鞋頭包邊設計，搭配純色圓形編織鞋帶和定製雙色圓形編織鞋帶，飾以 LE FLEUR 品牌標識鞋帶飾扣，造型更加別緻。

CONVERSE攜手創意鬼才TYLER, THE CREATOR，推出1908系列新作BRONCO BOOT。（圖／品牌業者提供）

鞋款內側綴有TYLER原創的狗狗圖案補丁，鞋墊內嵌了 LE FLEUR 專屬標誌細節，彰顯獨特聯名價值，鞋底部分，採用黑色或棕色的齒狀外底設計，更堅固耐磨，提供穩定、踏實的觸地感；無論是搭配工作褲、衝鋒衣打造戶外時髦LOOK，還是搭配麂皮外套、牛仔長褲營造美式復古氛圍感，BRONCO BOOT總能適配各種穿搭場景。

復刻經典橡膠鞋頭包邊設計，搭配純色圓形編織鞋帶和定製雙色圓形編織鞋帶。（圖／品牌業者提供）

CONVERSE 1908 BRONCO BOOT建議售價為新台幣NT$4,180 – NT$4,480元，於 INVINCIBLE 獨家販售。

CONVERSE 1908 BRONCO BOOT建議售價為新台幣NT$4,180 – NT$4,480元。（圖／品牌業者提供）

今年秋冬服飾市場掀起一股「機能與風格並行」的潮流。SKECHERS以「從足下延伸至全身的舒適體驗」為設計核心，推出全新秋冬服飾系列新品，融合品牌經典的舒適基因與機能美學，打造兼具保暖、調溫、防潑水、抗靜電與親膚彈性的秋冬衣櫥。本季主題「讓溫度回歸生活」，呼應都會族群對「時尚 × 機能 × 風格」的多重需求，透過創新機能布料與俐落剪裁，SKECHERS 以實穿與設計兼具的全方位單品，來從日常通勤到生活休閒皆能自由切換的舒適穿搭體驗。

SKECHERS秋季推薦外套。（圖／品牌業者提供）

LUSH再度攜手華納兄弟探索全球消費產品 推出一系列專為全球最受喜愛的神祕偵探團《狗狗史酷比》而設計的「狗狗史酷比 x LUSH」限定聯名系列。

「狗狗史酷比 x LUSH」限定聯名系列。（圖／品牌業者提供）

系列靈感源自於經典動畫《狗狗史酷比》，希望藉由推出此懷舊的聯名系列，讓消費者即使在「破解謎團的一天」或是日常朝九晚五工作結束後，能透過新鮮手作的沐浴與身體護理產品，重拾如卡通角色擁有的想像力與童心，在沐浴儀式中找回放鬆的樂趣。而這也提醒著我們：泡澡不再只是日常，而是重拾童年驚奇感的美好時刻！

潮流美妝選品店UNIKCY日前開幕第三家門市—UNIKCY板橋店！這次 UNIKCY 正式進軍活力四射的板橋商圈，特別選定板橋捷運站的黃金點位，帶來豐富多元美妝選品，以及專業、親切的試妝諮詢及禮品包裝服務；即日起至12月25日，來店消費滿1,000元，還享9折優惠，使用中國信託 uniopen聯名卡消費滿1,000元，更享85折優惠 (以上活動二擇一，不累折)，滿3,000元再送MOOMIN後背包(不累贈)。

UNIKCY選定板橋捷運站黃金點位。（圖／品牌業者提供）

UNIKCY板橋店本次也帶來只有這裡才買得到的限定好物，像是中性彩妝品牌OBgE先前因代言人李多慧在社群上掀起無數討論，現在在UNIKCY板橋店也買得到！無論是輕鬆打造光滑完美底妝、乾淨無瑕的「自然遮瑕粉底棒」，或是質地輕薄舒適、帶來輕盈透膚妝感的「自然遮瑕素顏霜」，都能輕鬆上妝不髒手，方便又具備優秀妝感。

UNIKCY板橋店帶來只有這裡才買得到的限定好物，中性彩妝品牌OBgE。（圖／品牌業者提供）

2025歲末將近，倒數月曆已經提前爆發！富邦媒旗下 momo 指出，「每天拆一小格」的儀式感今年明顯升溫，往年熱銷的三大品類也同步升級：品牌美妝月曆提高正貨比例、節慶包裝更亮眼，每天打開都有不同驚喜；文玩具倒數月曆走「能玩 24 天」路線，小朋友最愛天天收禮物，大人買的是每天都能獲得片刻紓壓與節慶氛圍的儀式感；大人系月曆則以精品咖啡、能量飲陪上班族迎接冬天，一早拆膠囊就像替自己按下好心情開關。全站搜尋量持續攀升，買氣也一路熱起來。

迎接年末倒數時刻，momo祭出多檔限時優惠，讓節慶採買同時充滿儀式感與驚喜。率先登場的「文具玩具」自 11/15 起推出《降臨曆大集合》全館 5 折起，為年末暖身揭開序幕。緊接著「美妝保養」將於 11/25 登場《專櫃黑五日》，除了消費滿 4,000 元送 400 mo 幣外，指定明星商品享 9 折優惠、滿 1,000 元再折 100 元；接續 12/15–12/21《美妝節慶送禮週》再加碼消費滿 1,212 元送 120 mo 幣回饋，多重優惠接力開跑，讓年末購物熱潮一路延燒。

倒數月曆提前爆賣！momo三大月曆全面升級。（圖／品牌業者提供）

