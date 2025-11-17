Gap插旗環球購物中心限定優惠一次看 New Era推怪奇物語聯名
記者李鴻典／台北報導
Gap來台邁入第11年，正式進駐新北中和環球購物中心，以全新社區型百貨據點打造一站式親子時尚與生活購物空間。活動現場邀時尚媽咪Melody分享親子穿搭心法，展現Gap從大人到小孩、從家居到外出皆能輕鬆駕馭的百搭魅力，同步推出多重開幕限定優惠與親子體驗活動，邀全家人一起感受品牌的舒適、時尚與溫度！
Gap台灣負責人Jeffy Yuen表示，持續看好台灣市場發展潛力，將以「社區型百貨」為未來展店策略的方向之一，緊密貼近家庭客群生活圈。全新中和環球門市佔地逾180坪，從新生兒、童裝到成人系列，展現兼具質感與實穿的品牌精神。
其中，嬰幼兒系列延續品牌對細節的堅持，通過多重安全標準檢驗；設計上也兼顧舒適與安全──例如包屁衣中央設有金色扣環，讓爸媽在忙碌中也能快速穿脫；所有標籤採燙印和外縫式設計，細心呵護嬰兒肌膚。同時主推的「布萊納小熊禮盒」，以高質感包裝與溫暖設計，成為新生兒送禮首選。
幼童與大童系列則延伸出「Cool Kids」風格，以寬牛仔褲、豹紋單品、喇叭褲等時髦單品打造小大人造型，展現自我個性與時尚態度，也能與大人穿搭形成呼應，輕鬆營造親子時尚日常。
為慶環球購物中心新北中和店開幕，Gap推出多重限定活動，即日起至11月23日期間，任意消費即可體驗Gap客製姓名貼乙次；11月22日至11月23日，單筆消費滿NT$3,888，還可讓小朋友參與「小小設計師拼豆體驗」，邀消費者近距離感受Gap的品牌魅力。現場設置作品打卡區，讓爸爸媽媽可以與孩子留下回憶。
Netflix全球現象級影集《怪奇物語 Stranger Things》即將開啟冒險最終章！在正式揭幕前，New Era推出「怪奇物語Stranger Things」聯名系列，以品牌經典帽款結合影集標誌性的美式復古與詭譎暗黑風格，打造令人沉浸的怪奇世界氣息。
此系列推出包含：59FIFTY、9FORTY EF，以及全新帽型19TWENTY，一共6款帽款，以及2款長袖服飾，以細節圖像重塑霍金斯小鎮的神秘氛圍，邀所有怪奇迷一同踏入顛倒世界，盛大迎接怪奇物語史詩結局！
59FIFTY以具侵略性的觸手圖騰佔據整頂帽身，側邊刺繡則刺上第一季最經典的怪物—魔神 Demogorgon，帽簷內裡更隱藏最終魔王威可那Vecna的邪惡凝視，營造令人寒意襲上的詭譎氣場。9FORTY EF則回到影集的人物日常，以劇中主角們就讀的霍金斯高中校徽以及最冒險叛逆的課後社團地獄火俱樂部（The Hellfire Club）的標誌性圖騰作為靈感來源，結合街頭版型呈現冒險精神。
本次同步推出全新19TWENTY帽型，以五片式帽身結合 A-FRAME 設計，將復古質感與日常穿搭完美融合，用此帽型重現角色Dustin的紅藍卡車帽，以及遇見女友蘇西（Susie）的Camp Know Where電腦營經典帽款，毫無疑問是粉絲最值得收藏的亮點。
今年秋冬，CONVERSE再攜手創意鬼才TYLER, THE CREATOR，推出1908系列新作BRONCO BOOT。TYLER, THE CREATOR秉持其GOLF LE FLEUR 的美學理念，選用高品質絨面革、帆布或皮革材質，以極簡配色為鞋款注入全新活力；首發三款配色分別為棕色、黑色和白色，均復刻經典橡膠鞋頭包邊設計，搭配純色圓形編織鞋帶和定製雙色圓形編織鞋帶，飾以 LE FLEUR 品牌標識鞋帶飾扣，造型更加別緻。
鞋款內側綴有TYLER原創的狗狗圖案補丁，鞋墊內嵌了 LE FLEUR 專屬標誌細節，彰顯獨特聯名價值，鞋底部分，採用黑色或棕色的齒狀外底設計，更堅固耐磨，提供穩定、踏實的觸地感；無論是搭配工作褲、衝鋒衣打造戶外時髦LOOK，還是搭配麂皮外套、牛仔長褲營造美式復古氛圍感，BRONCO BOOT總能適配各種穿搭場景。
CONVERSE 1908 BRONCO BOOT建議售價為新台幣NT$4,180 – NT$4,480元，於 INVINCIBLE 獨家販售。
今年秋冬服飾市場掀起一股「機能與風格並行」的潮流。SKECHERS以「從足下延伸至全身的舒適體驗」為設計核心，推出全新秋冬服飾系列新品，融合品牌經典的舒適基因與機能美學，打造兼具保暖、調溫、防潑水、抗靜電與親膚彈性的秋冬衣櫥。本季主題「讓溫度回歸生活」，呼應都會族群對「時尚 × 機能 × 風格」的多重需求，透過創新機能布料與俐落剪裁，SKECHERS 以實穿與設計兼具的全方位單品，來從日常通勤到生活休閒皆能自由切換的舒適穿搭體驗。
LUSH再度攜手華納兄弟探索全球消費產品 推出一系列專為全球最受喜愛的神祕偵探團《狗狗史酷比》而設計的「狗狗史酷比 x LUSH」限定聯名系列。
系列靈感源自於經典動畫《狗狗史酷比》，希望藉由推出此懷舊的聯名系列，讓消費者即使在「破解謎團的一天」或是日常朝九晚五工作結束後，能透過新鮮手作的沐浴與身體護理產品，重拾如卡通角色擁有的想像力與童心，在沐浴儀式中找回放鬆的樂趣。而這也提醒著我們：泡澡不再只是日常，而是重拾童年驚奇感的美好時刻！
潮流美妝選品店UNIKCY日前開幕第三家門市—UNIKCY板橋店！這次 UNIKCY 正式進軍活力四射的板橋商圈，特別選定板橋捷運站的黃金點位，帶來豐富多元美妝選品，以及專業、親切的試妝諮詢及禮品包裝服務；即日起至12月25日，來店消費滿1,000元，還享9折優惠，使用中國信託 uniopen聯名卡消費滿1,000元，更享85折優惠 (以上活動二擇一，不累折)，滿3,000元再送MOOMIN後背包(不累贈)。
UNIKCY板橋店本次也帶來只有這裡才買得到的限定好物，像是中性彩妝品牌OBgE先前因代言人李多慧在社群上掀起無數討論，現在在UNIKCY板橋店也買得到！無論是輕鬆打造光滑完美底妝、乾淨無瑕的「自然遮瑕粉底棒」，或是質地輕薄舒適、帶來輕盈透膚妝感的「自然遮瑕素顏霜」，都能輕鬆上妝不髒手，方便又具備優秀妝感。
2025歲末將近，倒數月曆已經提前爆發！富邦媒旗下 momo 指出，「每天拆一小格」的儀式感今年明顯升溫，往年熱銷的三大品類也同步升級：品牌美妝月曆提高正貨比例、節慶包裝更亮眼，每天打開都有不同驚喜；文玩具倒數月曆走「能玩 24 天」路線，小朋友最愛天天收禮物，大人買的是每天都能獲得片刻紓壓與節慶氛圍的儀式感；大人系月曆則以精品咖啡、能量飲陪上班族迎接冬天，一早拆膠囊就像替自己按下好心情開關。全站搜尋量持續攀升，買氣也一路熱起來。
迎接年末倒數時刻，momo祭出多檔限時優惠，讓節慶採買同時充滿儀式感與驚喜。率先登場的「文具玩具」自 11/15 起推出《降臨曆大集合》全館 5 折起，為年末暖身揭開序幕。緊接著「美妝保養」將於 11/25 登場《專櫃黑五日》，除了消費滿 4,000 元送 400 mo 幣外，指定明星商品享 9 折優惠、滿 1,000 元再折 100 元；接續 12/15–12/21《美妝節慶送禮週》再加碼消費滿 1,212 元送 120 mo 幣回饋，多重優惠接力開跑，讓年末購物熱潮一路延燒。
更多三立新聞網報導
史努比魅力注入Sandisk PHILIPS FunCube 3.0上市
《模範計程車3》這天回歸 李帝勳再登遠傳friDay影音獨家為你復仇
JISOO演繹TOMMY HOLIDAY節慶系列 HOKA信義A13打造微型展覽
普發一萬飯店終極倍增攻略！抽馬國萬元住宿券「引路人」蔡凡熙帶遊台南
其他人也在看
週一優惠！星巴克連2天買1送1 超商咖啡「10元爽喝」
星巴克今、明(17、18日)推出買一送一優惠，於活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，週一咖啡日，全家單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 12 小時前
「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。中天新聞網 ・ 5 小時前
普發一萬ATM今天領有6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬ATM領有感且禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行6日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、7-ELEVEN的OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
入冬保暖寢具大賞｜韓國棉被、石墨烯被、乳膠枕限時 3 折起、指定品買1送1，從今晚開始一夜好眠！
入冬的第一場冷空氣，總是比想像中還早一步報到。夜裡的溫度降得又快又狠，棉被一蓋上卻總覺得少了那份「剛剛好」的溫暖。其實，一條懂你的棉被、一顆支撐到位的枕頭，才是冬夜幸福感的關鍵。 這次就讓我們一起逛逛 Yahoo 購物中心的冬季寢具專區，從熱銷的 韓國棉被 到 石墨烯恆溫被，一次整理 8 款人氣商品，陪你度過不想離床的暖被季。Yahoo好好買 ・ 1 天前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 10 小時前
Gap中和環球店搶攻社區百貨奏效 試營運期間客單高居全台第一
美國生活時尚服飾連鎖Gap17日於中和環球Global Mall店正式開幕，儘管規模不大，但試營運期間客單已高居全台15店榜首，尤其是嬰幼童裝、男裝更是銷售主力。中時財經即時 ・ 6 小時前
咖啡寄杯優惠「買50送50」 超商大拿鐵29元爽喝
萊爾富假日大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，活動到11/21。中天新聞網 ・ 1 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
快搶！犀牛盾 × NIJISANJI 聯名商品、預購販售概要一次看
本次的預購販售將以臺灣與日本為對象，自 2025 年 11 月 1 日起為期一個月，於 RHINOSHIELD 犀牛盾官方網站獨家開賣。此外，RHINOSHIELD 犀牛盾臺北西門店將於 11 月 13 日至 11 月 30日期間，舉辦本次聯名商品與特典的期間限定展示活動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
義大15周年慶11／21登場 祭15％超高回饋
全台壓軸義大15週年慶將於11月21日至12月21日盛大登場，於15日的義大璀璨之夜聖誕點燈拉開序幕！由啦啦隊女神寶兒擔任點燈大使，一同點亮全台室內最高聖誕樹，並帶來精彩的表演，最後還親自走訪揭開她私藏的推薦品牌，包括Tory Burch、MaxMara、MICHAEL KORS，而搭配這次週年慶將祭出15％超高的回饋，相信大家都可以輕鬆入手！不只如此，適逢政府普發現金，品牌紛紛加碼，讓1萬元發揮超過2萬元的價值！中時財經即時 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 6 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 3 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 7 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 8 小時前