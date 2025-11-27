Gap × Stranger Things 最終章聯名登場！一次喚起《怪奇物語5》顛倒世界的回憶

Gap 宣布將於 11 月 27 日（四）推出與 Netflix 全球人氣影集《怪奇物語5》第五季最終章的全新聯名系列，以「最後一次踏入顛倒世界」為主題，陪伴影迷迎接這部現象級影集的終極回歸。此次系列將與全台 14 家指定門市（不含義大購物中心、台中大遠百）及官方網站 gap.tw 同步限量販售，劇迷勢必掀起一波收藏熱潮！

本次聯名一次囊括男裝、女裝與童裝，共 16 款單品，從丹寧外套、可雙面穿的連帽上衣、印花 T-shirt 到實用配件，滿足不同年齡層的穿搭需求。設計靈感完整取材自《怪奇物語》宇宙，其中最具辨識度的紅黑配色成為主調，象徵影迷對顛倒世界的強烈記憶；而可雙面穿設計則呼應影集中「多重視角」的概念，穿上即像同時踏入兩個平行空間，極具收藏價值。

男裝部分以大面積圖紋與厚磅材質展現 80 年代街頭精神，同時融入 Gap 經典美式休閒語彙，讓影迷能將角色能量自然帶入日常造型。

女裝設計則以女主角「11 號」的經典形象為靈感來源，透過對比色滾邊、復古版型與標誌性圖像，打造既俐落又具潮流感的造型單品，完美還原影集中的青春與叛逆氛圍。

童裝則以更童趣、鮮明的視覺方式呈現，如以漸層黑色為主體的印花連帽上衣，搭配主角群全員合照與「LIVE IN HAWKINS」字樣，象徵影迷與角色們共同迎向最終章的重要時刻。

不論是小粉絲還是大朋友，都能在系列中找到屬於自己的《怪奇物語》記憶。

價格方面，本系列售價從 NT$999 至 NT$5,999，涵蓋入手門檻與收藏級單品兩大區塊。Gap 期望透過此次跨界合作，讓影迷能以最日常的方式記錄這部影集的最後篇章，也以更具風格的方式向《怪奇物語5》致敬！





