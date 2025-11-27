Gap × Stranger Things 最終章聯名登場！一次喚起《怪奇物語5》顛倒世界的回憶
Gap 宣布將於 11 月 27 日（四）推出與 Netflix 全球人氣影集《怪奇物語5》第五季最終章的全新聯名系列，以「最後一次踏入顛倒世界」為主題，陪伴影迷迎接這部現象級影集的終極回歸。此次系列將與全台 14 家指定門市（不含義大購物中心、台中大遠百）及官方網站 gap.tw 同步限量販售，劇迷勢必掀起一波收藏熱潮！
本次聯名一次囊括男裝、女裝與童裝，共 16 款單品，從丹寧外套、可雙面穿的連帽上衣、印花 T-shirt 到實用配件，滿足不同年齡層的穿搭需求。設計靈感完整取材自《怪奇物語》宇宙，其中最具辨識度的紅黑配色成為主調，象徵影迷對顛倒世界的強烈記憶；而可雙面穿設計則呼應影集中「多重視角」的概念，穿上即像同時踏入兩個平行空間，極具收藏價值。
男裝部分以大面積圖紋與厚磅材質展現 80 年代街頭精神，同時融入 Gap 經典美式休閒語彙，讓影迷能將角色能量自然帶入日常造型。
女裝設計則以女主角「11 號」的經典形象為靈感來源，透過對比色滾邊、復古版型與標誌性圖像，打造既俐落又具潮流感的造型單品，完美還原影集中的青春與叛逆氛圍。
童裝則以更童趣、鮮明的視覺方式呈現，如以漸層黑色為主體的印花連帽上衣，搭配主角群全員合照與「LIVE IN HAWKINS」字樣，象徵影迷與角色們共同迎向最終章的重要時刻。
不論是小粉絲還是大朋友，都能在系列中找到屬於自己的《怪奇物語》記憶。
價格方面，本系列售價從 NT$999 至 NT$5,999，涵蓋入手門檻與收藏級單品兩大區塊。Gap 期望透過此次跨界合作，讓影迷能以最日常的方式記錄這部影集的最後篇章，也以更具風格的方式向《怪奇物語5》致敬！
延伸閱讀：
《怪奇物語5》最終章即將登場！New Era × Stranger Things 加碼 Pull&Bear 聯名系列一次看
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 為新世代女性打造被看見的舞台！Max Mara歡慶WIF Max Mara未來之星獎®20周年，致敬影視界的傑出女性
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 12 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 8 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 9 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
投信猛砍國巨*逾3千張...外資砸15億全接走 股民嗨喊：要再上了！
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（27）日終場漲144.99點或0.53%，收27,554.53點。投信今買超逾68億元，賣超前十大個股有3檔電子股、5檔金融股及2檔傳...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
一週3波東北季風南下！明晨低溫下探14度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、新頭殼 ・ 9 小時前
吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過
即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。民視 ・ 12 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前