《Garena 傳說對決》攜手錢都日式涮涮鍋 傳說主題包店與戰隊見面會同步登場

《Garena 傳說對決》正式宣布與「國民火鍋」品牌錢都日式涮涮鍋（以下稱錢都）展開跨界合作，將遊戲熱血帶進線下生活場景，打造挑戰者們專屬的沉浸式吃鍋體驗。本次合作不僅推出聯名鍋品與限定週邊，更規劃多項實體互動活動，邀請挑戰者們與好友一起邊吃鍋、邊打傳說！

聯名主題包店登場 傳說英雄現身板橋和鳳山門市

本次合作不僅推出聯名限定「傳說套餐」，《Garena 傳說對決》也特別於「新北板橋雙十店」與「高雄鳳山文衡店」打造聯名主題包店活動。從店外門面到店內裝飾，全面融入多位傳說英雄元素，邀請挑戰者們與好友一同到店用餐、拍照打卡，沉浸於傳說對決的世界之中。

「傳說套餐」將於 2026 年 2 月 2 日正式開賣，挑戰者們只要至店內消費用餐，即可獲得隨餐贈送的多款聯名週邊，並可與喜愛的英雄角色合影留念，留下專屬於自己的傳說時刻。

挑戰者吃鍋趴 X 戰隊見面會 免費搶先享用傳說套餐

傳說線下集結 挑戰者邊吃鍋邊與戰隊成員近距離互動

此外，《Garena 傳說對決》也將於包店門市舉辦兩場限定實體活動——「挑戰者吃鍋趴 × 戰隊見面會」，邀請挑戰者們與戰隊成員近距離互動，一起體驗現場趣味活動、吃鍋聊天，同時分享對戰心得，打造專屬於挑戰者的線下聚會時光。

《挑戰者吃鍋趴 × 戰隊見面會》活動資訊

*此活動名額有限，採線上預先報名制，資格審核通過後，將寄發正式邀請函至報名信箱。

活動報名連結：https://forms.gle/jFGbspiNLv2zz3Zz8

北部場｜錢都板橋雙十店

活動時間：1 月 24 日（六）16:00–19:00

出席戰隊：HKA、DCG、ONE

南部場｜錢都高雄鳳山文衡店

活動時間：1 月 31 日（六）16:00–19:00

出席戰隊：ANK、FW

《Garena 傳說對決》期望透過此次與錢都的合作，讓挑戰者不只在線上征戰傳說戰場，也能在線下與志同道合的夥伴共享美食，延伸遊戲所帶來的情感連結。若欲獲得更多相關活動資訊，請關注《Garena 傳說對決》的粉絲專頁及官網公告。

《Garena 傳說對決》官方網站：https://moba.garena.tw/ 。

《Garena 傳說對決》官方粉絲頁：請點我

即刻下載，隨時開戰：

iOS下載連結：請點我

Google Play下載：請點我