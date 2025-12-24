Give A Garmin年度選購登場 展現你的生活節奏

記者古可絜／綜合報導

Garmin「Give A Garmin」年末選購活動今（24）日起至2026年1月24日登場。近期Garmin發起健康派系大調查活動，統計結果顯示用戶樣貌多元，包括「佛系健康族」、「超硬派」、「休閒組」以及「自律人」，展現出每個族群即使擁有著不同運動習慣與生活節奏，Garmin精選契合的功能錶款，讓科技化數據成為貼心關懷的陪伴。

Garmin Venu系列成為追求身心平衡、重視生活品質的「佛系健康族」最貼近日常的命定選擇。其中，專屬健康生活教練Venu 4透過健康狀態指標，協助用戶即時掌握身體狀態變化，並結合生活習慣紀錄與生理時鐘符合度分析，讓健康管理自然融入日常節奏，再搭配Garmin體能教練的自適應訓練計畫，讓運動不再成為壓力，而是能長久維持的生活習慣。

廣告 廣告

同為Wellness系列的史上最輕薄智慧腕錶Venu X1，兼顧商務應用、健康管理與智慧生活體驗，則是偏好自在運動、享受生活節奏的「休閒組」理想夥伴，從都會日常到運動現場，都能輕鬆記錄、自在切換，讓每一天都恰到好處。

「超硬派」是一群熱愛挑戰極限、勇於突破自我的族群，而專為戶外探險打造的旗艦錶款Garmin fēnix系列，正是他們征戰每段旅程的可靠夥伴。旗艦力作fēnix 8 Pro首度導入MicroLED顯示技術，具備4,500尼特超高亮度與極致對比，即使在烈日、夜間或極端環境下，也能清晰掌握地圖與健康運動數據，全面支援高強度戶外挑戰。

初次踏入戶外運動圈的用戶，則可選擇fēnix E入門旗艦款，同樣具備全天候健康監測、專項運動肌力訓練課表與動態路線規劃功能，協助用戶輕鬆面對各種戶外運動挑戰，無論是剛起步或追求更高挑戰，都能找到最適合的夥伴。

致力於透過運動科學完善跑步生態系的Garmin，Forerunner系列成為跑者信賴的首選，同時也是為擁有明確目標、追求進步的「自律人」量身打造的專屬錶款。旗艦款Forerunner 970 GPS全方位鐵人運動錶與Forerunner 570 GPS智慧心率進階跑錶配備AMOLED螢幕、金屬錶圈及透光跳色錶帶，兼具生活美學與專業功能。

Instinct本我系列以不被框架、無須定義的精神，回應每一種生活樣貌，無論是戶外冒險或都市生活，不同生活習慣的族群總有一小群人，用自己的節奏選擇Instinct系列。延續硬派強悍DNA的Instinct 3系列，提供AMOLED與SOLAR兩種螢幕版本，從視覺體驗到極限續航，滿足不同使用情境與探索需求，並結合多頻多衛星定位、近百種運動模式與全天候健康追蹤，輕鬆應對城市日常與戶外挑戰。

超硬派首選 fēnix 系列迎戰每一場戶外冒險。（Garmin提供）

Venu 4 透過健康狀態指標，協助用戶即時掌握身體狀態變化，打造專屬健康生活。（Garmin提供）

最輕薄智慧腕錶 Venu X1，自在切換生活場景，是「休閒組」的理想夥伴。（Garmin提供）

Garmin fēnix 8 Pro MicroLED 支援Garmin inReach通訊科技，為每一次冒險提供最全面的安全保障。（Garmin提供）

Forerunner 系列以運動科學與智慧功能同步支援，助力成就專屬的榮耀時刻。（Garmin提供）

Instinct 本我系列滿足不同使用情境與探索需求，輕鬆應對城市日常與戶外挑戰。（Garmin提供）