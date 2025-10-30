Gary老婆是真的很會穿：10套私服解析，皮外套、紗裙、球鞋都能穿出生活中的高級感
在9年前與Gary低調成婚的妻子Kim See Un近年以時髦的穿搭風格成為韓國女生關注的穿搭博主之一，無論是帥氣運動感的街頭造型，或是混搭風格的疊穿組合，Kim See Un都能完美消化，本篇編輯整理10套他的私服造型，也許會成為你秋冬的穿搭靈感！
LOOK 1：皮外套＋粉色豹紋
黑色皮外套中和了粉色紗裙洋裝的甜度，內搭豹紋寬褲打造豐富的層次感，柔中帶點中型的風格，剛剛好的甜而不膩。
LOOK 2：條紋襯衫疊穿＋Jorts短褲
條紋襯衫與藍色短袖上衣疊穿，在袖口與領口處打造出協調的層次感，下身搭配的卡其色Jorts短褲平衡視覺重量，將學院感與街頭風格整合，鞋款色系剛好又與上衣呼應，很有完整性。
LOOK 3：運動上衣＋蓬裙
帥氣的運動上衣搭配上奶油色的蓬鬆紗裙，在色系與材質上都有著豐富的對比，雖然是不同風格的混搭卻顯得乾淨俐落，也是近年「Sporty Mix」很常出現的穿搭公式，特別的是內搭白色褲襪，讓下身的一致性更高！
LOOK 4：西裝外套＋長裙
這套以灰色西裝外套搭配長裙的造型，因為色系組合讓簡約的風格看起來一點也不簡單，在灰色與白色的基本色調中，加入了紫色襪子與桃紅色內搭來點綴，可以讓極簡造型從基本款中脫穎而出。
LOOK 5：皮外套＋漆皮裙＋白襪球鞋
「混搭」是Kim See Un很擅長的穿搭技巧，這套介於中性與優雅之間的造型，以皮革外套搭配襯衫與漆皮中長裙，再透過白色褲襪與襯衫做色系呼應，一套造型有著四種不同的材質，嬌小的女生可以將寬沿帽換成報童帽，讓比例看來不會頭重腳輕。
LOOK 6：襯衫＋流蘇連身裙
這套穿搭以黑色流蘇背心裙搭配白襯衫為主，是很典型的學院感造型，特別的是在背心裙的下襬流蘇設計，讓整體造型在走動之間多了律動感，整體俐落乾淨卻不單調。
LOOK 7：Oversized上衣＋蕾絲裙
寬鬆的圖騰上衣與蕾絲裙的組合，同樣是甜酷混搭的常見搭配，不過在大多數都會搭配運動鞋的造型中，Kim See Un選擇搭配流蘇靴，為整體的甜美街頭感在加入一點美式的率性。
LOOK 8：皮外套＋荷葉洋裝
荷葉洋裝可以怎麼搭？也許你第一個念頭不會想到皮革外套，但Kim See Un這一套穿搭在浪漫的白色荷葉洋裝外搭配了一件寬版的皮外套，在風格上已經營造出反差，最下層再疊上卡其色長褲與運動鞋，中和荷葉洋裝的甜美度，嬌小的女生可以稍微注意外搭的長度，讓比例不會被壓縮。
LOOK 9：全丹寧穿搭
帽子可以說是Kim See Un在穿搭中的最佳隊友，這套深藍丹寧套裝，內搭白襯衫，讓全丹寧原色的整體穿搭不會顯得沉重，最後再戴上一頂寬沿帽，在休閒感中加入優雅的元素。
LOOK 10：白T＋牛仔褲
白T搭牛仔褲是萬年不敗的組合，但他選擇以紅色針織披肩為整體加入亮眼的焦點，黑白樂福鞋內搭的紅色襪子更是與披肩呼應，在這樣基本單品搭配的日常穿搭中，可以透過「披肩」降低平凡的生活感，除了紅色之外，綠色、粉色也都很適合。
Gary老婆的穿搭之所以受到韓國女生的關注，與他的造型中既有生活感又時髦的風格有很大關係，不會太浮誇又有造型感，也很適合一般人學習！
延伸閱讀：
2025 Polo衫穿搭範例！掌握3大搭配秘訣，展現精緻魅力
孫藝珍超隨性露營穿搭掀熱搜！CHIMI太陽眼鏡、條紋上衣成「時尚傲嬌」代表作，品牌報你知
光看就心動！《許願吧，精靈》秀智「初戀感」私服5穿搭技巧：撩心粉嫩色、印花洋裝必須有
睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
孫藝珍的超親民穿搭「全家襪」誰也擁有？只有腳入鏡的玄彬同款球鞋是這雙！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● CASIO戒指錶「奢華黑金」新色！縮小10倍＋功能超齊，5大入手亮點帶你看
其他人也在看
連姜泰伍都招架不住！金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火、私服穿搭從約會到上班全搞定
戲外的女主角金世正也早就是韓國「穿搭教科書」代表之一，她的私服不只時髦，還完美平衡甜美與幹練，難怪被韓網封為「最會穿的國民初戀」。金世正穿搭：襯衫＋西裝褲金世正的穿搭關鍵字就是乾淨、聰明、帶點俏皮，用顏色與剪裁修飾身形，讓造型看似簡單卻不平凡。像那件水藍...styletc ・ 7 小時前
太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場
Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”...styletc ・ 4 小時前
李洙赫中性穿搭7大技巧！「這些單品」男女都適合，和男友共享衣櫃也OK
他不只是男神，更是行走的風格教科書。從 Fendi、Prada、Miu Miu 到 Tory Burch 與 Messika，韓國男星李洙赫（Lee Soo Hyuk）近年在各大品牌活動上的造型幾乎零失誤。無論是丹寧、皮革還是西裝，他總能以「中性」視角詮釋服裝：去性別化的剪裁、極簡色調、俐落線條，再加上他獨有的冷峻氣場，讓每一套造型都散發著剛柔並濟的摩登魅力，無論男女都值得偷師。bella儂儂 ・ 7 小時前
睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
趙露思《許我耀眼》同款RABEANCO手袋必收！品牌正式進駐台北信義區，台灣限定款很時髦！
源自香港，並擁有義大利米蘭血統的包袋品牌RABEANCO，因趙露思私下和劇裡的愛用，近年獲得廣大的曝光度，並以百搭的現代感設計擄獲眾多時髦女孩的心。2025年10月份，RABEANCO正式進駐台北信義區，於微風南山開設全新旗艦店，趙露思在《marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
外包裝美到捨不得拆！Diptyque、Maison Francis Kurkdjian 聖誕限量系列夢幻登場
無論是金光閃耀的書香童話，還是雪白如初雪的冷杉瓶身，這兩大品牌都以藝術與香氣編織出最療癒的冬季故事。Diptyque「燭金夜語」節慶限量系列：一場金色童話的香氛盛宴從巴黎書店到奇幻森林，Diptyque今年聖誕以「燭金夜語」為主題，打造出充滿詩意的聖誕香氛世界。整個系列...styletc ・ 9 小時前
SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 穿上 BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列，同款老錢風單品一次看
SEVENTEEN S.COUPS 老錢紳士造型解析BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 於美國德州奧斯汀登場的 Formula 1® 美國大獎賽（Austin GP）現身！他身穿深色 Polo 衫搭配marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！
Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
白沙屯媽祖明起3天贊境新北 與「板橋媽」百年會香贈紀念幣
白沙屯拱天宮媽祖以「粉紅超跑」鑾轎聞名全台，明天（10月31日）起至11月2日連續3天，將以「贊境」形式遶境新北市，並與慈惠宮「板橋媽」進行百年會香，預估吸引數萬名信眾參與。慈惠宮在沿線各個重要據點舉辦鑽轎腳贈紀念幣活動，每場限量贈送1000個。自由時報 ・ 1 天前
這些「高級風柔霧彩妝」太好看了吧！奶霧底妝配霧光唇，一秒變身秋冬質感女孩！
LANEIGE：#小方塊氣墊 打造韓系奶霧光底妝想拍出韓妞那種「自帶柔光濾鏡」的底妝感，LANEIGE的NEO型塑霧感氣墊EX絕對是關鍵！加入藍色玻尿酸的高延展超微米粉體，有著81.55%高保養精華成份，能瞬間撫平毛孔與細紋，一拍就出現無瑕奶霧光；再搭配能讓粉體分佈更均勻的智慧氣袋...styletc ・ 1 天前
楊謹華金鐘獎穿「On小白鞋」自信上台封后！百搭同款搜出，加碼桃機隱藏專區買On很划算！
楊謹華在第60屆金鐘獎上不僅榮登「戲劇節目女主角獎」寶座成為實至名歸的視后，還在典禮上與柯佳嬿上演經典「女女親吻」片段，成為全場焦點。而最令人驚喜的是，當她興奮走上舞台領獎時，腳上那雙小白鞋也瞬間掀起女人我最大 ・ 9 小時前
急切割王子、粿粿！簡廷芮夫妻皆打破沉默回應了
神隱多日，簡廷芮終於在個人社群上發表聲明，做出回應。造咖 ・ 2 小時前
見路上行人穿搭他笑「超混亂」網掀共鳴：真的不知道怎麼穿
近來氣溫變化大，讓不少民眾為了穿搭而煩惱，有網友觀察發現，近來台北街上各種穿搭五花八門，什麼季節都有，讓原PO忍不住笑稱「陷入穿衣混亂邪惡的階段」，引發大票網友共鳴。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
日本又爆「熊害」！闖入體育館做引體向上 網驚：比人類勤健身
日本今年除了九州以外，幾乎全國各地都爆出「熊害」事件，頻傳野熊襲擊人類的消息。就在本月29日，山形地區爆出多間學校及體育館，都有發現野熊闖入的痕跡，讓學校緊急停課。鏡報 ・ 1 天前
不只英國皇室愛用Barbour，5個擋風又擋雨防風外套品牌盤點
5個防風外套品牌盤點The North Faceadidas by Stella McCartneyRainsHunterBarbourThe North Face雖然是以登山用品起家，但約莫從90年代開始，The North Face外套marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
秀智的Celine新歡包不是新款！薄荷綠Claude＋凱旋門包釦，四年前推出就是爆款
在成為Celine品牌大使之後，秀智越簡單越漂亮的穿搭風格讓身上的造型屢屢出圈，尤其是他私服中搭配的Celine包更是款款熱賣，近期秀智在首爾新開的香氛品牌nahes店內活動時，簡單的毛衣穿搭，讓肩上的薄荷綠Celine包包更搶眼，帶你一起marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
阿里山上的咖啡莊園呼籲品種多元化 產量、品牌化及觀光也須提升
青葉咖啡莊園園主、嘉義縣咖啡產業發展協會理事長葉世遠，提出咖啡產業目前面臨的四大問題。（圖片來源：台灣咖啡產業策略聯盟） 採訪・撰文＝余麗姿 青葉咖啡莊園園主、今年食力 ・ 1 天前
3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐
范姜彥豐今（29日）突發影片自曝與粿粿婚姻因王子（邱勝翊）介入，是導致兩人離婚的導火線，新聞曝光後，王子於3年前，也就是范姜與粿粿結婚第1年的耶誕節，好友群聚王子準備的竟是一頂「綠帽」，照片還被網友翻出，開酸王子給范姜彥豐戴的綠帽，早在3年前就準備好了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子認越界全因有致命證據？網朝聖「時空旅人」年初16字預言
36歲「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）最近捲入31歲粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波，有別於粿粿第一時間發文否認，王子倒是承認雙方「超過了朋友間應有的界線」。對此，網紅陳沂認為應該是有致命性證據，否則以王子過去紀錄不會輕易承認，更有「時空旅人」網友疑似早知道此事，今年初就在王子和粿粿的合照留言認為兩人不單純。中時新聞網 ・ 1 天前