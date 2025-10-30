Gary老婆是真的很會穿：10套私服解析，皮外套、紗裙、球鞋都能穿出生活中的高級感

在9年前與Gary低調成婚的妻子Kim See Un近年以時髦的穿搭風格成為韓國女生關注的穿搭博主之一，無論是帥氣運動感的街頭造型，或是混搭風格的疊穿組合，Kim See Un都能完美消化，本篇編輯整理10套他的私服造型，也許會成為你秋冬的穿搭靈感！

LOOK 1：皮外套＋粉色豹紋

黑色皮外套中和了粉色紗裙洋裝的甜度，內搭豹紋寬褲打造豐富的層次感，柔中帶點中型的風格，剛剛好的甜而不膩。

LOOK 2：條紋襯衫疊穿＋Jorts短褲

條紋襯衫與藍色短袖上衣疊穿，在袖口與領口處打造出協調的層次感，下身搭配的卡其色Jorts短褲平衡視覺重量，將學院感與街頭風格整合，鞋款色系剛好又與上衣呼應，很有完整性。

LOOK 3：運動上衣＋蓬裙

帥氣的運動上衣搭配上奶油色的蓬鬆紗裙，在色系與材質上都有著豐富的對比，雖然是不同風格的混搭卻顯得乾淨俐落，也是近年「Sporty Mix」很常出現的穿搭公式，特別的是內搭白色褲襪，讓下身的一致性更高！

LOOK 4：西裝外套＋長裙

這套以灰色西裝外套搭配長裙的造型，因為色系組合讓簡約的風格看起來一點也不簡單，在灰色與白色的基本色調中，加入了紫色襪子與桃紅色內搭來點綴，可以讓極簡造型從基本款中脫穎而出。

LOOK 5：皮外套＋漆皮裙＋白襪球鞋

「混搭」是Kim See Un很擅長的穿搭技巧，這套介於中性與優雅之間的造型，以皮革外套搭配襯衫與漆皮中長裙，再透過白色褲襪與襯衫做色系呼應，一套造型有著四種不同的材質，嬌小的女生可以將寬沿帽換成報童帽，讓比例看來不會頭重腳輕。

LOOK 6：襯衫＋流蘇連身裙

這套穿搭以黑色流蘇背心裙搭配白襯衫為主，是很典型的學院感造型，特別的是在背心裙的下襬流蘇設計，讓整體造型在走動之間多了律動感，整體俐落乾淨卻不單調。

LOOK 7：Oversized上衣＋蕾絲裙

寬鬆的圖騰上衣與蕾絲裙的組合，同樣是甜酷混搭的常見搭配，不過在大多數都會搭配運動鞋的造型中，Kim See Un選擇搭配流蘇靴，為整體的甜美街頭感在加入一點美式的率性。

LOOK 8：皮外套＋荷葉洋裝

荷葉洋裝可以怎麼搭？也許你第一個念頭不會想到皮革外套，但Kim See Un這一套穿搭在浪漫的白色荷葉洋裝外搭配了一件寬版的皮外套，在風格上已經營造出反差，最下層再疊上卡其色長褲與運動鞋，中和荷葉洋裝的甜美度，嬌小的女生可以稍微注意外搭的長度，讓比例不會被壓縮。

LOOK 9：全丹寧穿搭

帽子可以說是Kim See Un在穿搭中的最佳隊友，這套深藍丹寧套裝，內搭白襯衫，讓全丹寧原色的整體穿搭不會顯得沉重，最後再戴上一頂寬沿帽，在休閒感中加入優雅的元素。

LOOK 10：白T＋牛仔褲

白T搭牛仔褲是萬年不敗的組合，但他選擇以紅色針織披肩為整體加入亮眼的焦點，黑白樂福鞋內搭的紅色襪子更是與披肩呼應，在這樣基本單品搭配的日常穿搭中，可以透過「披肩」降低平凡的生活感，除了紅色之外，綠色、粉色也都很適合。

Gary老婆的穿搭之所以受到韓國女生的關注，與他的造型中既有生活感又時髦的風格有很大關係，不會太浮誇又有造型感，也很適合一般人學習！





