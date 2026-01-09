Gary近照瘦到認不出！《Running Man》退團9年真相又被翻出

記者林宜君／台北報導

曾是《 Running Man 》靈魂人物的Gary，近照意外引發健康討論。（圖／翻攝自Gary IG）

淡出螢光幕多年後再度現身，曾是《Running Man》靈魂人物的Gary，近照意外引發健康討論，也再次勾起外界對他當年「無預警退團、斷聯成員」的回憶。南韓饒舌團體LeeSSang成員Gary（姜熙建），因擔任綜藝節目《Running Man》固定班底走紅亞洲，2016年卻突然宣布退出節目，隨後低調結婚、生子，幾乎消失在演藝圈。近日，Gary罕見在社群平台分享與妻子到日本東京旅遊的照片，卻因外型變化再度引發關注。

廣告 廣告

近照意外引發健康討論，也再次勾起外界對Gary當年「無預警退團、斷聯成員」的回憶。（圖／翻攝自Gary IG）

從曝光的照片可見，Gary身穿一貫的嘻哈風格服飾，坐在日本電車內，但臉頰明顯凹陷、身形也比過往消瘦不少，不少網友留言關心「看起來瘦很多」、「希望身體一切安好」，健康狀況成為討論焦點。事實上，Gary退出《Running Man》已近9年，當時他的決定震驚外界。之後他在節目《超人回來了》中親自說明，坦言自己在演藝圈打滾超過20年，長期高壓工作讓身心「過度負荷」，才會選擇暫停所有工作，好好休息，也將那段時間視為陪伴家庭的「育兒假」。

Gary的離開，曾讓《Running Man》成員流露不捨。（圖／翻攝自Gary IG）

Gary的離開，曾讓《Running Man》成員流露不捨。宋智孝過去就曾提及「姜Gary換了手機號碼」，透露雙方一度失去聯繫，令粉絲感到惋惜。此外，LeeSSang另一名成員吉（Gil）因酒駕事件導致演藝活動受限，雙人組合的關係也備受外界關注。2020年，吉曾公開表示有意在出道20週年之際嘗試回歸，不料Gary隨即發文澄清「事實無根，已解散」，引發不合揣測；對此，吉事後則否認兩人交惡，強調「沒有那種事」。如今Gary再度露面，雖未對健康狀況多做說明，但近照仍讓粉絲既驚喜又擔憂，期盼他能持續保重身體、過好自己選擇的生活。

更多三立新聞網報導

台灣要推離婚冷靜期？呂秋遠一句「送去冷凍庫膩？」 網一面倒

唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞

《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味

昔日三屆視帝怎麼了？羅嘉良被指斷崖式衰老 直播賣貨到忍痛結束工作

