GASH參展2026台北電玩展 深化泛娛樂布局

【記者柯安聰台北報導】網銀國際集團持續深化泛娛樂布局，旗下整合支付、點數與數位娛樂服務平台的「樂點股份有限公司(GASH)」27日宣布，將於1月29日至30日參與2026台北國際電玩展，於台北南港展覽館一館1樓B2B商務區登場。GASH本次以「支付無界限」為核心，展示其金流服務、內容體驗與點數回饋的泛娛樂生態布局，並結合網銀國際集團與橘子集團於泛娛樂產業的資源優勢，為海內外合作夥伴提供更具競爭力的全方位營運方案。



面對亞太遊戲市場的快速變遷，GASH以支付為核心基石，全面啟動旗下 「FunOne」系列服務，建構從金流到內容的完整商務循環。未來將致力於打破虛擬與實體的消費界線，為使用者及合作夥伴創造更直覺、優質且實用的娛樂生活體驗。









1. GASH與遊e卡：全方位儲值解決方案，精準觸達核心玩家

提供高穩定性與高安全性的儲值解決方案，憑藉完整的實體與數位通路佈局，滿足玩家即時消費需求；且擁有廣泛的通路行銷資源，協助合作廠商精準接觸核心遊戲族群，建立長期且穩定的營收基礎。



2. FunOne Games：跨裝置遊戲平台，實現全球在地化一鍵支付

直覺流暢的跨裝置遊戲體驗，提供開發者最簡便的串接平台，並提供消費者跨國界的金流服務，不論玩家身在何地，都能使用在地化一鍵式支付，拉近遊戲與玩家的距離，讓遊戲內容能更高效地觸達目標受眾。



3. FunOne Tickies：高效能票務架構，重塑藝文與賽事參與體驗

專為熱門演出與大型賽事設計。使用高效能伺服器架構，確保高流量下購票順暢，並結合行銷推廣與點數應用，延伸票務服務的附加價值與實用性。



4. FunOne Points：點數紅利核心，驅動泛娛樂生態良性循環

作為娛樂生態系的紅利核心，將用戶的儲值與活動參與轉化為實用的FunOne Points紅利點數。使用者可兌換多元商品與電子票券，提升消費者使用彈性與應用價值，創造良性消費循環。



GASH指出，未來將持續強化跨國服務實力，積極與全球內容供應商交流，整合支付、點數與數位娛樂服務內容。GASH不僅具備成熟的在地化行銷經驗，更擁有擴張海外市場的技術潛能；透過FunOne生態系的多元應用，GASH將協助夥伴突破地域限制，縮短與玩家的距離，在全球化浪潮中，精準掌握泛娛樂成長動能。（自立電子報2026/1/27）