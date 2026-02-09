GB300出貨全面放量 廣達1月營收衝史上次高 全年AI伺服器營收倍增可期

圖為廣達董事長林百里（左）、副董事長梁次震（右）。

輝達GB300平台伺服器出貨本季大放量，廣達1月營收以2308.35億元寫下單月歷史次高，年增率高達61.9％，也只比上個月的歷史新高少15％。廣達先前評估，第一季AI伺服器營收將延續一季比一季好的趨勢，而今年AI伺服器將貢獻整體伺服器營收進一步提高至80％、筆電對整體營收則將萎縮至20％。

廣達去年第三季走完客戶產品轉換期之後，第四季後半段營收開始起飛，並在12月以2724.95億元創下歷史新高，雖然1月是季初、是每一個季度筆電出貨量的最低谷，而廣達1月筆電出貨量也真的只有270萬台、月減約3成，但在輝達GB300平台伺服器機櫃出貨持續走揚帶動下，1月營收仍創下單月歷史次高。

廣達在11月的法說會表示，第一季是GB300出貨量放量，今年AI伺服器營收可望迎接三位數百分比成長性，而非輝達平台的GPU伺服器今年出貨量也會增加，至於CSP自研的AI ASIC伺服器今年可望倍增，AI伺服器的能見度可以已經一路看到2027年。



