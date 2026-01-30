GCTF培訓課程 AIT：提升台灣災害應變能量

透過 全球合作暨訓練架構(GCTF)平台舉辦的「GCTF Connect艱困環境重症照護種子教官培訓課程」日前接續在新北與高雄舉行，美國在台協會(AIT)今天(30日)表示，這項培訓課程致力提升台灣的病患照護能力和社會整體的第一線災害應變能量。

AIT指出，在內政部消防署、國防部軍醫局、新北市與高雄市消防局，以及台灣災難醫療隊發展協會的支持下，正持續強化台灣跨機關、跨專業的協作能力，確保醫療、救援與安全人員在複雜又緊急的情況中能順暢協調、齊心合作，而培訓課程藉由第一手實務模擬與臨床技能培訓，幫助醫護人員獲得關鍵的緊急醫療照護能力，並建立可擴展的醫療訓練架構，進一步提升台灣災難醫療整體韌性。

AIT美國在台協會高雄分處處長張子霖(Neil Gibson)表示，相關訓練不僅能建立韌性，也能強化批判性思考和即時應變能力，有助於醫護人員在高度壓力下做出正確決策，並妥善分配照護優先順序；這些努力最終都將提升台灣整體的防災整備與應變能力，在最艱難的情況下，守護民眾的健康與台灣的安全。