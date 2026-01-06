GCTF成果亮眼 64國參與夥伴合作

記者郭曉蓓／臺北報導

外交部昨日表示，由我國與美國在台協會（AIT）發起的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），去年計有64國、1339人次參與活動，顯示GCTF已成為民主夥伴攜手合作、共同因應全球挑戰的重要平臺。

外交部北美司副司長焦國祐指出，美國及加拿大持續展現對臺海安全的支持，包括川普政府宣布對臺軍售，以及已完成立法的《2026財年國防授權法案》（NDAA 2026）納入多項友臺條文，協助強化臺灣防衛能力與整體韌性，深化臺美在安全及海巡領域的合作，並支持臺灣國際參與，共同促進區域和平與穩定。

廣告 廣告

焦國祐表示，針對中共近期在臺灣周邊進行聯合軍演、升高區域緊張情勢，美國聯邦參院軍事委員會主席、聯邦眾院外交委員會及眾院「臺灣連線」，均明確表達對臺海和平穩定的支持，反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀；加拿大政府也就相關情勢表達關切，重申支持臺海和平穩定。

去年GCTF成立10週年，有相當豐碩成果，共在臺灣與美、加、澳、立陶宛等地辦理9場相關活動，共有64國、1339人次參與。焦國祐說，外交部將持續透過GCTF，深化與理念相近國家的實質合作，強化在全球的關鍵角色。

外交部北美司副司長焦國祐說明「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動豐碩成果。（記者郭曉蓓攝）