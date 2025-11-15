GCTF能源韌性國際研習營 共推永續與安全未來

（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部及經濟部能源署與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐台機構合作，12日至14日共同舉辦「全球合作暨訓練架構」能源韌性國際研習營，邀請來自20國109位國際專家及國內產官學研代表，共同探討如何推動能源轉型並強化能源安全。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部及經濟部能源署與美、日、澳、加及英國等駐台機構合作，共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）建構具韌性的能源未來（Building a Resilient Energy Future）」國際研習營。

外交部指出，開幕式由澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）及經濟部長龔明鑫代表合辦單位致詞，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）應邀致詞並宣布英國正式加入GCTF，與台灣、美國、日本、澳洲及加拿大，共同推動此一多邊合作平台；外交部政務次長陳明祺出席活動，代表台灣歡迎英國成為GCTF新夥伴。

外交部表示，研習營邀請澳洲碳市場交易協會主席蕭特（Kerry Schott）以「建構具韌性的能源未來」為題發表專題演講，研習內容涵蓋具韌性能源的挑戰與機會、再生能源規模化、循環經濟、能源效率創新、電網韌性與分散式能源及關鍵礦物供應鏈等6大主題，與會者則分享各國政策經驗與創新作法，強化跨國合作動能。

外交部表示，為深化實務交流，研習營也安排與會外賓參訪桃園大潭發電廠及第三天然氣接收站，實地了解台灣能源基礎設施的發展與轉型成果。

外交部說明，GCTF自2015年創立以來，已舉辦逾90場國際合作活動，邀請超過130個國家或地區、逾1萬人次參與，展現台灣在推動全球合作與永續發展上的積極角色，GCTF今年邁入第十年，將持續與理念相近國家深化能源轉型、資安防禦及科技創新等領域的合作，攜手建構開放、包容且具韌性的全球夥伴網絡。（編輯：林克倫）1141115