GCTF重要平台 林佳龍：鼓勵以色列適當參與

針對台灣與以色列雙邊關係，外交部長林佳龍今天(11日)在社群平台發文表示，台、以同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰及多元社會的共存，近期雙方在民間交流跟國會關係方面非常密切，除是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

林佳龍日前在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒(Ohad Tal)，他告訴泰勒，我方期待未來在半導體、高科技人才培育等領域能與以色列有更多實質互動，攜手努力建構更安全的世界。

林佳龍特別提到「全球合作暨訓練架構」(GCTF)，強調台灣多年來透過這個重要的多邊合作平台，與理念相近國家分享多種領域經驗，因此鼓勵以色列未來能適當參與，將合作網絡從印太延伸至中東地區。

林佳龍表示，在國際局勢動態之際，愈是艱困時刻愈需要團結，台灣會持續跟包括以色列在內的民主盟友攜手，為建構更安全的世界努力，為區域繁榮貢獻心力。