GD、理想混蛋、佐藤健、頌樂、呼叫音樂節⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你10/31~11/2

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流帝王GD權志龍（G-DRAGON）登上臺北大巨蛋開唱，周邊販售資訊？入場須知？VIP報到時間？理想混蛋成軍8年登上小巨蛋開唱，演出時間？演唱歌曲？日本男星佐藤健以《玻璃之心》再度紅遍亞洲，他將以劇中樂團TENBLANK身分演唱劇中歌曲，演出地點？幾點開始？MAMAOO頌樂前進高雄舉辦個唱，演唱會地點？有販賣周邊嗎？呼叫音樂節重磅回歸！包括陳綺貞、田馥甄、魏如萱等眾多熟面孔回歸，將在新北市大都會公園熱力開唱！此外還有VIVIZ、Hi-Fi Un!corn、春浪音樂節、Ichika Nito、coldrain、茉ひる Mahiru、孫協志、Kimberley 陳芳語、溫妮、Ray 黃霆睿、白安、李大奔等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

廣告 廣告

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

GD、理想混蛋、佐藤健、頌樂、呼叫音樂節⋯⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理10/31~11/2精彩演出。

【10/31~11/2演唱會/活動整理速看】

10/31（五）

春浪音樂節｜台中森渼原｜15:30｜Day1

11/1（六）

春浪音樂節｜台中森渼原｜12:00｜Day2

呼叫音樂節｜新北市大都會公園｜12:00｜Day1

GD權志龍（G-DRAGON）｜臺北大巨蛋｜18:00｜Day1

Ichika Nito｜Zepp New Taipei｜18:00

白安｜Legacy Taichung｜19:00

佐藤健｜台北國際會議中心 TICC｜19:00

理想混蛋｜台北小巨蛋｜19:30｜Day1

李大奔｜Legacy Taipei｜19:30

coldrain｜Legacy TERA｜19:30

茉ひる Mahiru｜後台Backstage Live｜20:00

11/2（日）

春浪音樂節｜台中森渼原｜12:00｜Day3

呼叫音樂節｜新北市大都會公園｜12:00｜Day2

溫妮｜後台Backstage Café｜13:30

Solar 頌樂｜高雄流行音樂中心 海音館｜17:00

Hi-Fi Un!corn｜後台Backstage Live｜17:00

GD權志龍（G-DRAGON）｜臺北大巨蛋｜18:00｜Day2

理想混蛋｜台北小巨蛋｜18:00｜Day2

VIVIZ｜台北國際會議中心 TICC｜18:00

孫協志｜Zepp New Taipei｜18:00

Kimberley 陳芳語｜Legacy TERA｜19:00

Ray 黃霆睿｜後台Backstage Café｜19:00

🗓️10/31（五）

春浪音樂節卡司？幾點開始？｜Day 1

春浪音樂節今年邁入第20屆，擴大舉辦3天，從10/31~11/2在台中森渼原熱力開唱！第一天陣容包括蘇打綠、張艾嘉說故事 ft. 嚴俊傑、SUGIZO (JP)、Awich (JP)、無妄合作社、鶴 The Crane、ASTERISM (JP)、Who Cares 胡凱兒、FunkyMo、慶記KTV-DJ Double K、黃宇寒Han、良式、浪漫里、台灣拉丁重擊、愛希頌缽，一起歡度Friday Night！

🗓️11/1（六）

春浪音樂節卡司？張震嶽幾點上台？｜Day 2

春浪音樂節延續周五的熱情，周六從12點就開始慶典，卡司包括張震嶽、SPYAIR (JP)、國蛋 GorDoN 、Penthouse (JP)、美秀集團、PeaceHotel和平飯店、桑布伊、WIM (TH)、王若琳、溫室雜草、艾蜜莉AMILI、EANTONIC (MY)、Grrrl Gang (ID)、夕陽武士、周穆、宅邦戰隊、上山、JEG樂團 ft. 台灣鼓王黃瑞豐 、AZeR吳欣澤與西尤島計劃、愛希頌缽等。

呼叫音樂節幾點開始？陳綺貞演出時間？｜Day 1

呼叫音樂節於11/1、11/2在新北市大都會公園回歸！這次規劃了雙日四大主舞台，打破次元壁集結超過40組超夯樂團，第一天卡司包括陳綺貞、告五人、麋先生、回聲樂團、康士坦的變化球 KST、甜約翰、老王樂隊、恐龍的皮、南西肯恩、I Mean Us、倒車入庫 R.I.G、莉莉周她說、吳獻 Osean、楊肅浩、眠腦、公館青少年、P!SCO、固定客、DIZLIKE、LAWA、高真 TRU。

呼叫音樂節第二天陸續帶來驚喜的演出陣容，許多老班底都重返呼叫舞台！今天的卡司有田馥甄、魏如萱、HUSH、Tizzy Bac、柯智棠、好樂團、VH、芒果醬 Mango Jump ft.阿基里斯的弦樂大復仇、Andr、JADE、Hello Nico、黃玠瑋、hue、蘇珮卿、庸俗救星、Who Cares 胡凱兒、百合花、A_Root同根生、黃宇寒 Han、泥灘地浪人、王嘉儀 SOPHY。

GD演唱會有幾場？G-Dragon人氣歌單？｜Day 1

GD權志龍（G-Dragon）今年發新專輯正式回歸，繼7月在台北小巨蛋一連舉辦三場演唱會後，安可場進軍臺北大巨蛋，周末將帶來兩場演出，與台灣的粉絲一起狂歡！（來聽歌）

Ichika Nito演唱會幾點開始？VIP特典內容？

日本吉他詩人Ichika Nito帶著《The Moon’s Elbow》巡演登台，並邀請持修擔任開場嘉賓。Ichika Nito在英國知名吉他雜誌《Total Guitar》評選的「史上最偉大的100位吉他手」排行榜中，榮獲「當今全球最受矚目的吉他手」第8名的殊榮，也是目前全球最受關注的日本吉他手之一。觀眾將能親身體驗Ichika Nito最具代表性的超凡演奏技巧，感受現場演出特有的臨場感。（來聽歌）

時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：全場座席，實名制驗證入場。

售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）

白安演唱會地點？簽名會什麼時候開始？

白安帶著新專輯回歸，於台中舉辦《路邊野餐 Summer Tryst》新專輯演唱會，演唱會後還將舉辦專輯簽名會，要與歌迷一起共度充滿溫暖音樂的夜晚。（來聽歌）

佐藤健粉絲見面會時間？《玻璃之心》歌曲有哪些？

今年以Netflix日劇《玻璃之心》演藝事業再攀高峰的佐藤健，11/1來台開見面會啦！他在劇中樂團 TENBLANK擔任主唱，從吉他到演唱都親力親為，讓TENBLANK從劇裡到劇外都深受大批粉絲喜愛。佐藤健《TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh (佐藤健）》將以台北作為首站，一起共度劇迷們心中獨一無二、意義非凡的珍貴時刻。（來聽歌）

理想混蛋演唱會有幾場？幾點開始？｜Day 1

理想混蛋成軍8年，11/1、11/2首次站上台北小巨蛋舞台，理想混蛋至今創作多首熱門歌曲，如《不是因為天氣晴朗才愛你》、《離開的一路上》、《愚者》、《行星》等，如今如願唱進小巨蛋，歡迎所有小混蛋們一起見證首場萬人台北小巨蛋演唱會的精采一頁。（來聽歌）

李大奔演唱會地點？幾點入場？

饒舌歌手李大奔展開全新專輯巡演，他曾拿下《中國新說唱2020》季軍，這次帶著全新升級能量，保證絕無冷場，要以熱血能量點燃現場！（來聽歌）

coldrain演唱會在哪裡？新歌搶先聽？

來自日本名古屋的 Loud Rock 樂團 coldrain，正式宣布將帶著全新 EP《OPTIMIZE》展開歐洲與亞洲巡演，其中台灣場次11/1在台北Legacy TERA登場。這次演出將由 coldrain 獨挑大樑，毫無保留地呈現他們世界級的舞台爆發力與音樂魅力。（來聽歌）

茉ひる Mahiru演唱會地點？高雄場幾點開始？

日本創作女聲茉ひるMahiru繼今年夏天來台開唱後，11/1再度回到台灣，這次在高雄後台Backstage Live帶來演出。預計會帶來多首經典作品與新歌，展現她細膩且極具穿透力的嗓音！（來聽歌）

🗓️11/2（日）

春浪音樂節幾點開始？有哪些樂團卡司？｜Day 3

春浪音樂節最後一天，演出陣容有馬思唯、黃韻玲、宇宙人、康士坦的變化球 KST、Phum Viphurit (TH)、怕胖團 PAPUN BAND、ADOY (KR)、李竺芯、Andr、cotoba (KR)、黃子軒與山平快、我是機車少女I’mdifficult、甜約翰、Biuret(KR) 、Yappy、體熊專科 ver1.5、 凹與山 Our Shame、葉穎，集結各世代與多元風格，要讓台灣樂迷享受音樂、放肆唱跳！

呼叫音樂節會唱到幾點？田馥甄演出時間？｜Day 2

呼叫音樂節第二天陸續帶來驚喜的演出陣容，許多老班底都重返呼叫舞台！今天的卡司有田馥甄、魏如萱、HUSH、Tizzy Bac、柯智棠、好樂團、VH、芒果醬 Mango Jump ft.阿基里斯的弦樂大復仇、Andr、JADE、Hello Nico、黃玠瑋、hue、蘇珮卿、庸俗救星、Who Cares 胡凱兒、百合花、A_Root同根生、黃宇寒 Han、泥灘地浪人、王嘉儀 SOPHY。

溫妮生日音樂會辦在哪裡？幾點入場？

溫妮2025生日音樂會《未完成 To be continued》於11/2在台北後台Backstage Café以自創音樂迎接生日，一年一度的生日演唱會，將結合她未完成的音樂創作，邀請粉絲共享甜蜜時光。（來聽歌）

Solar 頌樂演唱會高雄場地點？幾點開始？

已然成為「韓星灶咖大賽」有力冠軍候補的MAMAMOO主唱頌樂 Solar，再度帶著個人巡演前進南台灣開唱。頌樂以渾厚又極具爆發力的嗓音，以及爽朗率真的個性深受大家喜愛，本次演唱會頌樂也將帶來精采全新的舞台！（來聽歌）

Hi-Fi Un!corn演唱會幾點開始？後台Backstage Live怎麼去？

韓國新生代樂團 Hi-Fi Un!corn 繼之前與FNC家族前輩們一起登台開唱後，這次帶來專場演唱會《Teenage Blue》，這場屬於少年們與RaSiDo們（官方粉絲名）獨一無二的演唱會，邀請歌迷一起找回那些在青春中不經意遺落的記憶。（來聽歌）

GD演唱會幾點開始？G-Dragon周邊販售地點？｜Day 2

GD權志龍（G-Dragon）大巨蛋演唱會一連兩天登場，這次演出一票難求，當天還有手燈等周邊販售，有票的粉絲記得注意實名驗證以及周邊販售時間，不要錯過囉！（來聽歌）

理想混蛋演唱會怎麼去？演唱歌曲？｜Day 2

理想混蛋從校園吉他社三坪半的小小社辦開始萌芽，一步一腳印至今累積多首熱門歌曲，繼征戰北高流行音樂中心後，這次在小巨蛋開唱門票一票難求，展現了他們的高人氣，將與歌迷一起熱情歡唱。（來聽歌）

VIVIZ演唱會幾點入場？要實名制驗證嗎？

人氣女團VIVIZ登上TICC舞台，將帶來全新演出和最精采豐富的歌單，包括最新主打《La La Love Me》也有機會在現場聽到！成員銀河（EUNHA）、信飛（SINB）及嚴智（UMJI）也相當期待與Na.V（官方粉絲名）見面喔！（來聽歌）

孫協志出道30週年演唱會時間？還能買票嗎？

孫協志出道30年，從歌手到主持再到演員，他將以音樂回顧30年演藝歷程，雖然一路上起起伏伏，但他從未忘記最初的旋律，這場演出唱給他自己，也給所有陪他一路走來的粉絲聽，「人生三十年，故事還在繼續，但我的初心，從未改變。」（來聽歌）

時間、地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：17:00開放入場，建議提早到場。

售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）

Kimberley 陳芳語演唱會幾點開始？地點在哪？

Kimberley 陳芳語11/2帶來融合中英語創作的《the gemini tour》巡演，以她獨特的聲線演唱多首動人歌曲，展開一場多重面向交會的音樂旅程，在舞台上合而為一！（來聽歌）

Ray 黃霆睿生日音樂會地點？幾點開始？

創作歌手Ray 黃霆睿以音樂紀錄成長篇章，從第一首歌，到第一張專輯，到第一場屬於自己的專場。Ray想邀請所有和他一起走過的歌迷，不只是共同慶祝生日，也要繼續一起迎接下一個里程碑。（來聽歌）

想查更多演唱會資訊？追蹤我們：