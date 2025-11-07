GD上節目曝人生規劃…竟鬆口認「想當爸」！

娛樂中心／翁莉婷報導



南韓天王GD（權志龍）在台北大巨蛋的加場演唱會完美落幕。近日，他作為嘉賓登場MBC時事節目《孫石熙的提問們3》，面對主持人突如其來的一句提問「什麼時候想結婚？」，權志龍一臉驚恐愣住，先是緊張擦汗，後面則笑著回答「1句話」讓全場觀眾超級暴動。





GD（權志龍）節目上和主持人展開對談，暢聊未來的人生規劃。（圖／翻攝自YT「엠빅뉴스」）





南韓天團BIGBANG隊長GD（權志龍）近日除了準備演唱會外，平時工作忙碌的他，時隔多年再度作為特別嘉賓登上MBC時事節目《孫石熙的提問們3》，並在節目中與主持人輕鬆展開對談，聊起自己的人生規劃。對於長達多年的空白期，GD認為「正是因為有那段時間，才有現在的自己，人需要一個停頓才能重新開始」。後面被主持人問到「打算什麼時候結婚？」的問題時，GD一臉不可置信愣住、假裝擦汗並笑著回應「我也想結婚」，引發現場轟動。

GD提到生活中趣事，和團員太陽（Taeyang）的孩子自我介紹時都會說「我是你爸爸的朋友」。（圖／翻攝自YT「엠빅뉴스」）





GD後面也進一步表示，「時間到了自然就會去結婚，不過也不能保證，順其自然」。同時他還提到團員太陽（Taeyang）當爸的事情，並透露每次對著太陽的孩子自我介紹時總會說「我是你爸爸的朋友」，這種感覺很不真實，因為想著總有一天也會輪到我當爸爸。節目尾聲GD感嘆自己也快40歲了，還幽默稱結婚和40歲的事，這些大概都會是未來的「人生關鍵詞」。





