GD不滿MAMA演出！爆氣留「倒讚」圖 一度遭「消音」網瘋猜負評原因

GD在自己表演的貼文留下「倒讚」的圖案。翻攝IG @mnet_mama

韓流天王「G-DRAGON（GD）」在「MAMA大獎」上風光抱走4大獎，也在典禮上演出，但卻在MAMA AWARDS的官方IG上留了一個「倒讚」的圖案，似乎對自己的演出不滿，韓媒以「自我負評」解讀，粉絲卻認為他是對典禮上的安排有所不滿。

MAMA今年舉行遇到許多不順，相隔7年再度到香港舉行，卻遇死傷慘重的「宏福苑大火」災難，MAMA雖如期舉辦，但氣氛哀戚，並取消紅毯以及部分演出。GD也特別演出〈無題〉一曲，表達對火災的哀悼。

GD出席MAMA AWARDS。翻攝IG @mnet_mama

演唱3首歌過程竟「消音」 負評原因各自解讀

GD在29日共演唱〈Drama〉、〈Heartbreaker〉、〈無題〉3首歌，影片上架16小時已累積142萬次觀看，可見高人氣，但演出中有些部分明顯「消音」，讓粉絲失望，GD則在官方IG上留下「負評」圖案，表達對自己演出不滿，至於是哪部分不滿意，媒體與粉絲則各有解讀。



