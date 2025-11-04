GD來台慶功宴照樣嗑韓式烤肉！他揭韓人1習慣「不是龜毛」惹共鳴

實習編輯藍子瑄／台北報導

南韓天王GD在台北大巨蛋舉辦演唱會後，慶功宴總是選在韓式烤肉店。（示意圖／資料庫）

網路上有不少人好奇，南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）在台北大巨蛋舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch in TAIPEI Encore》演唱會後，慶功宴為何總是選在韓式烤肉店，不禁納悶：「都出國了，難道不想試試小籠包、牛肉麵、夜市美食嗎？」對此，旅居韓國多年的部落客點出背後原因，引發網友熱議。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專分享，GD這次在台灣慶功宴選在中山區知名韓國烤肉店「金豬食堂」，這間店是許多韓星來台時的指定愛店。雖然外界認為可能與商業合作有關，但這其實也是韓國人出國時的習慣之一「離家幾天，就會開始想念韓國味」。

他指出，不論出差、旅遊或海外工作，許多韓國人只要離開家鄉幾天，就會想吃韓餐，有人甚至會在行李箱裡塞幾包「辛拉麵」同行。「那不是挑嘴，而是家的味道。」他笑說，韓國人吃飯講究儀式感，一鍋熱湯、一碗白飯、幾樣小菜，桌上一定少不了那抹「紅」的泡菜，「那不只是料理，而是生活的一部分。」

Steven也指出，對韓國人來說，當一天忙碌結束、身心疲憊時，最想吃的往往不是異國料理，而是那碗能讓身體與心都安靜下來的泡菜鍋。「或許GD只是單純想吃烤肉，但從這件小事，也能看見文化裡的可愛之處。」

貼文曝光後，不少網友留言表示認同，「我每次出國也都想著台灣的牛肉麵跟雞排」、「家的味道最難取代，尤其是離開熟悉環境的時候，更會想吃熟悉的料理」。但也有人認為，「不想用餐被打擾的成分居多」、「只是怕水土不服吧」、「在台灣他也能吃到韓國吃不到的美食啊」。

