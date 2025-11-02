GD來台高喊「BIGBANG FOREVER」 唱完竟又開車出場嚇壞粉絲

G-DRAGON在台北大巨蛋連唱2天。（讀者提供）

韓國天王G-DRAGON（GD，本名權志龍）本周末於台北大巨蛋舉辦「Übermensch」安可場，成為首位登上大巨蛋開唱的韓國男星，連兩晚共吸引8萬名觀眾朝聖。演出尾聲，他動情回顧這1年的重要時刻，從去年10月31日推出〈POWER〉、登上MAMA舞台、在大眾文化藝術獎獲頒「玉冠文化勳章」，再到受邀於亞太經濟合作會議（APEC）高峰會演出，「這1年經歷了非常多特別的瞬間，對我來說真的非常榮幸。」全場隨即響起熱烈掌聲與歡呼。

GD也再次提到，明年將迎來BIGBANG出道20週年，他興奮喊道：「我們已經準備好了！BANG！BANG！BANG！一定會很有趣，大家不要錯過！」聽到台下粉絲齊喊「BIGBANG FOREVER」，他也笑著回應：「Forever，Yeah！」氣氛瞬間沸騰。不過現場粉絲熱情過頭，爭相與偶像互動，他忍不住笑說：「你們話很多欸～先讓我說完啦，不然我會很困惑！」甚至作勢要把麥克風丟給粉絲。當他介紹〈DRAMA〉是安可前的最後一首時，粉絲大喊「別走！」GD則幽默地用中文回：「你去哪，跟我回去～」又趕緊補上一句「我開玩笑的」。

G-DRAGON背上大型雛菊手燈搭著花車繞場。（讀者提供）

演出中也不乏笑點。唱完〈TOO BAD〉後，GD先是坐在舞台上靜靜享受粉絲的呼喊，接著乾脆直接躺平，沒想到麥克風意外滾落，他嚇得遮臉站起來撿，還趕緊測試音量確認沒壞，接著台下粉絲又再次高喊「龍哥！龍哥！」沒想到他突如其來冒出一句中文「好吃」，似乎是意識到說錯話，自己也笑到不行，接著又一本正經地補一句「好飽」，無厘頭反應笑翻所有人。

安可環節，他再度搭上花車繞場，不過今天特別從另外一邊，還背著大型雛菊手燈現身，瞬間萌翻全場。沒想到演出結束後，GD又開著後台的高爾夫球車驚喜從第1排前面經過，讓尚未離場的粉絲又驚又喜。

