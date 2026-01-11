GD按JENNIE大巨蛋表演愛心！ 幾hr後趕緊收回⋯粉絲笑翻

南韓金唱片頒獎典禮10日在台北大巨蛋盛大展開，眾多韓星都來台灣參與盛會，帶來精彩的表演，其中JENNIE擔任壓軸，帶來了三首經典歌曲〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈like JENNIE〉辣翻全場，一旁的其他偶像都站起來一起跳。

JENNIE出席金唱片。（圖／小娛樂）

這段精彩的表演被剪成reels放在官方的社群，沒想到曾傳過緋聞的G-DRAGON大方按讚，不過沒多久又把讚收回，立刻引起粉絲一陣討論，許多人笑說他又在海巡，應該是被提醒才把讚收回。