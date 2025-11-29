GD再拿一獎狂放閃「握手死不放」 MAMA上甜喊：下次換我頒給你

G-Dragon獲頒「最佳男藝人獎」。（摘自Mnet）

韓國樂壇盛事「2025 MAMA AWARDS」如期在香港啟德體育場舉行，今（29日）是活動第2天，G-Dragon權志龍憑藉〈TOO BAD〉率先奪下「最佳男子單人舞蹈表演獎」，緊接著又從好友李洙赫手中接下「最佳男藝人獎」，感言中還不忘放閃：「我從李洙赫演員手中領獎已經是第2次了，希望明年或之後有機會的話，可以輪到我把獎頒給他。」溫暖又逗趣的互動更意外成為當晚亮點。

李洙赫上台頒獎時就難掩笑意，大銀幕輪番播放入圍者NCT成員Mark、EXO成員伯賢、BTS成員Jin和J-hope，到了GD時，台下也不段高喊「GD！志龍！」聲音裡藏不住用力應援的興奮。當最終宣布得獎人是GD，他也開心走向舞台，和李洙赫先是深深向對方鞠躬90度致意，2人握手時更是遲遲不願鬆開，私下友情在鏡頭前展露無遺。GD一開口就笑著說：「在這裡又見面了，很高興呢。」再度展現2人深厚的友誼。

李洙赫擔任頒獎人。（摘自Mnet）

李洙赫一臉寵溺地看著GD上台領獎。（摘自Mnet）

接著GD在感言中表示：「非常感謝。想到（BIGBANG）成員們、朋友們、家人們，以及所有為我一起努力的團隊成員。我想把這份榮耀獻給大家。」話語間既謙遜又真誠，語畢特別朝李洙赫比出大拇指，而李洙赫則回應：「（G-Dragon）也是我非常喜歡的藝術家，之後也請繼續帶來帥氣的活動。」

