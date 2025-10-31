GD出發了！搭700億專機直飛台北 明後兩天唱進大巨蛋

GD完成APEC峰會晚宴任務後，已搭上私人專機直飛台北。翻攝IG@8lo8lo8lowme

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）今（31日）晚以APEC峰會宣傳大使之姿，出席在慶州拉漢精選飯店召開的峰會晚宴，在南韓總統李在明與中國國家主席習近平等各國元首面前，展現舞台王者的魅力。而他在活動結束，隨即搭私人專機從浦項直飛台北，即便行程滿檔仍難掩興奮。

GD興奮介紹要從浦項飛往台北。翻攝IG@8lo8lo8lowme

GD今晚是APEC峰會晚宴唯一受邀的K-pop歌手，一連帶來〈POWER〉、〈DRAMA〉等招牌新歌，除了南韓總統李在明與中國國家主席習近平看得目不轉睛，還被捕捉到多位國家元首拿起手機拍攝GD，成為有趣花絮。

GD日前在大阪舉行安可場演出，明後兩天移師大巨蛋表演。翻攝IG@xxxibgdrgn

7月GD造訪台北小巨蛋時，已透露台北對他而言十分特殊，剛好是「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」世界巡演的第8站，8正是GD喜愛的幸運數字，當時已允諾很快會再回來的他，短短3個多月就重返台北，而且選在殿堂級場地台北大巨蛋舉行安可場演出，也將是GD首度唱進大巨蛋，歌迷也期待萬分。

GD的私人專機時尚奢華。翻攝IG@8lo8lo8lowme

GD近來搭著私人專機跑行程，該專機由珠寶品牌Jacob & Co. 為GD量身打造，市價高達700億韓元（約新台幣1.6億元）。機型推測為龐巴迪Global 6000商務噴射機，機艙可搭乘13人，設有可供6人平躺休息的臥艙與專屬會議空間，機身更印有GD新輯《Übermensch》的Logo，並點綴上他創立品牌Peaceminusone的小雛菊，還有GD的親筆簽名，極具GD個人特色。



