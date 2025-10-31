GD包機來台唱大巨蛋 嗨曬機艙影片 直呼：Taipei～

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）結束APEC表演後，包機前往台灣。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）





南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）將於明（11月1日）、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》台北安可場，不過身為APEC宣傳大使的他，今日受邀成為晚宴表演嘉賓，因此在結束活動包機飛往台灣，抵達約是1日凌晨1點左右。

GD今日在APEC晚宴上，帶來〈POWER〉、〈Home Sweet Home〉和〈DRAMA〉，舞台魅力贏得台下的讚聲，可以看出各國代表都十分滿意。

APEC晚宴時間訂在18:00-20:20（KST），結束後GD也前往浦項機場包機來台，稍早在IG上也分享坐在機艙的影片，指了螢幕上飛機的圖案，開心的喊：「Taipei～」，在韓國約快23點（KST）搭機，預計於台灣時間1日凌晨1點抵達。



【更多東森娛樂報導】

●你有嗎？Lisa愛用「鼻通」出包 快停用

●GD出席APEC「結束秒來台」大巨蛋連唱2天再掀熱潮

●爆《全明星3》的「她」早知情 去年逼王子公開 粿粿反應全曝光

