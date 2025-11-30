GD又被MAMA惹毛「直接比倒讚」 見到周潤發笑了

G-DRAGON（權志龍）29日出席南韓MAMA頒獎典禮，奪下了3項大獎，同時擔任表演嘉賓，不過當他唱到第三首《無題》時，先壓了下耳機後，翻了一個白眼瞪向舞台側邊，表情明顯不悅，疑似因為音響問題讓他覺得很困擾，30日凌晨主辦單位在IG放了他的表演片段，他直接在底下回覆了一個倒讚的emoji。

GD壓耳機。（圖／翻攝自YouTube）

GD表情不悅。（圖／翻攝自YouTube）

GD已經不是第一次嗆MAMA，2014年時他因為不滿MAMA獎項像分豬肉一樣，在後台臨時改了rap詞，嗆爆頒獎典禮，事後還將手寫歌詞貼在社群上。去年他將回歸的第一個舞台獻給MAMA，大家都認為他和MAMA和好，沒想到今年再度被惹毛。

雖然不滿頒獎典禮，不過他還是有露出笑容的時刻，頒獎人周潤發唸到他名字，特別往走去接他，牽著他的手邊走邊跳舞時，他笑得非常害羞、開心，下階梯時他貼心地給周潤發搭把手。兩人之前早就認識，畫面可見兩人邊走邊聊天，他全程都相當開心，也看得出周潤發真的相當喜歡他。