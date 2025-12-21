GD又遭質疑！唱一半「麥克風給後輩」 韓媒狠批：迴避高強度演出橋段
娛樂中心／綜合報導
南韓天王 GD（G-DRAGON，權志龍）在《2025 Melon Music Awards（MMA）》橫掃 7 項大獎，成為當晚最大贏家，不過在榮耀背後，他的舞台表現卻再度引發爭議。多家韓國媒體指出，GD 雖以華麗製作與氣勢撐場，但現場演唱表現仍難以完全平息先前延燒的「唱功質疑」。
《2025 MMA》於 20 日晚間在首爾高尺天空巨蛋舉行，GD帶來長達多首歌的舞台演出，接連演唱〈DRAMA〉、〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈TOO BAD〉與〈삐딱하게（CROOKED）〉，氣氛宛如個人演唱會。他頭戴皇冠、身穿紅色皮草登場，舞台視覺與特效規模盛大，成功掀起全場歡呼。
不過，隨著演出畫面曝光，韓國網友與媒體對他的「現場演唱比例」出現不同聲音。特別是在〈삐딱하게（CROOKED）〉橋段，GD走下舞台進入藝人席，將麥克風交給後輩 Zico 即興演唱，被部分觀眾解讀為刻意將演唱重心轉移，疑似迴避高強度 live 表現。雖然也有人認為這可能是事先設計好的互動橋段，但仍難免讓唱功爭議再次被放大檢視。
韓媒指出，GD在舞台上多以口號、即興呼喊與帶動氣氛為主，完整演唱歌詞的段落相對有限，與他「以現場實力服眾」的期待仍存在落差。尤其在他上個月於《2025 MAMA Awards》表演後，被外界批評 live 不穩的情況下，這次 MMA 舞台雖被認為「比 MAMA 時期穩定」，卻仍不足以完全洗刷質疑。
對於外界的嚴苛評價，GD日前也曾親自回應。他在 19 日透過 YouTube 頻道坦言，觀眾的標準一向很高，「所以一定要做得更好」，並提到當時因為準備時間不足、現場狀況混亂，導致表現不如預期，但強調並非態度問題，而是需要再調整、再補強，「只能想辦法補救」。
儘管舞台表現引發兩極評價，但不可否認的是，2025 年仍是屬於 GD 的一年。他憑睽違 7 年推出的正規專輯《Übermensch》橫掃包括「年度藝人」、「年度專輯」、「年度最佳歌曲」在內的三大獎，並一併拿下 Top 10、百萬串流、最佳男歌手、最佳詞曲創作人等獎項，共計 7 座獎盃。
在得獎感言中，GD展現一貫的自省與哲學思考，他笑說「現在不是回放，是正在進行中」，並表示專輯名稱《Übermensch》對他而言更像是一種提醒與咒語，提醒自己不斷超越。他也感謝一路支持的粉絲，並表示未來會努力成為「更配得上這一刻的藝術家」。舞台是否足以服眾仍有爭議，但 GD 在音樂市場與話題性上的影響力，依舊無可撼動。
