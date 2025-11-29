GD哀悼香港大火 MAMA獲獎後沉痛發聲：大家一起加油

2025 MAMA Awards睽違7年在香港舉辦，今（29）日南韓天王G-DRAGON（GD）在奪下最佳男歌手表演獎後，也在他的獲獎感言中，不忘為香港大火表示哀悼。截自MAMA官方IG



香港大埔高樓住宅「宏福苑」大火造成128人喪生，約150人下落不明，引起國際震驚。南韓一年一度2025 MAMA Awards頒獎典禮睽違7年在香港舉辦，今（29）日迎來活動第2天，南韓天王G-DRAGON（GD）在奪下最佳男歌手表演獎後，在他的獲獎感言中，不忘為香港大火表示哀悼，令粉絲感到暖心。

在今日的2025 MAMA Award中，G-DRAGON穿著淡粉色的襯衫搭配寬版西裝外套，頭戴大毛帽，在第一個獎項「最佳男歌手表演獎」獲獎，而他在上台發表感言時，特別提到日前的大火並表示：「在發表感言前，對於因突如其來的噩耗而感到深深悲痛的香港市民們，我作為一名想再次帶給大家力量的藝人，已準備了更好的表演，希望你們能期待。」

廣告 廣告

他後續接著說：「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家能振作拿出力量一起加油。」拿下獎項，他不忘致謝粉絲，「我會把這個獎視為VIP和粉絲們給我的，今後會更加努力。」G-DRAGON的獲獎感言也令香港粉絲感到十分溫馨。

更多太報報導

國家MRT搜救犬救援能力認證 16組通過「Mission Ready」國際標準

徐若熙3年15億日圓超大型合約進軟銀 球探部長看好他直接進輪值

同台零互動！楊瓊瓔喊「姊弟登山」 江啟臣苦笑：我姊姊好多喔