GD唱回寶島嗨炸大巨蛋

GD演唱會吸引大批粉絲到場。（范揚光攝）

郭書瑤（右）、丫頭1日開心朝聖GD演唱會。（范揚光攝）

林美秀1日興奮現身看GD演唱會。（范揚光攝）

韓國天王G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）相隔4個月再登寶島，結束在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會的演出後，1、2日在台北大巨蛋連續舉辦2場「Ubermensch」安可場，成為首位站上台北大巨蛋開唱的韓國男星，共吸引約8萬人次朝聖，以雷射光與中控手燈營造壯觀舞台場景，並更換部分串場影片與服裝，展現十足的用心。

GD於1日凌晨搭乘專機抵台，晚間演出他身穿彩虹玫瑰外套、頭戴皇冠，以〈POWER〉揭開序幕，隨後演唱〈HOME SWEET HOME〉時開心喊：「我回來了，終於。」回想7月小巨蛋演唱會，他感性表示：「時間過得真快，上次好像才114天前，但我覺得像過了1年。」更暗示這2場安可可能不是他在台北的最後演出，立即引爆全場尖叫。

GD在演出中以「喜歡喜歡」等簡單中文與粉絲互動，也感性說：「快樂和幸福無所不在，但有時候很難去找到你真的想要的快樂，不過我認真找到了。」談及人生中的第一次經驗，「都很珍貴，也成就了我的今天。」他特別向粉絲致謝：「謝謝你們的誕生，並來跟我一起。」並表示從舞台上看出去，「你們手上的花很美。」

李洙赫低調現身

他也再度預告明年BIGBANG將迎來出道20周年，「正確來說是在明年4月，我們會參加美國的一個音樂季（指科切拉），那是我們第一個正式的舞台，我不是一個人，我會跟男孩們一起去，一切都會好的。」聽到粉絲高喊「Forever」，他開心用中文說：「好啊，可以。」

演出中他多次近距離與粉絲互動，唱到〈Today〉時，他直接跳下舞台走一圈，不僅幫粉絲調整拿反的應援牌，也對鏡頭整理髮型，笑翻全場。最後安可環節，他坐上花車繞場演唱2首歌，讓坐在看台的粉絲也能清楚看到他，寵粉程度十足。

台下也是星光熠熠，棒棒堂阿緯、林美秀、郭書瑤、丫頭等皆現身，GD好友李洙赫繼上回小巨蛋演唱會後，昨再度低調現身力挺，這次更在台停留超過10天，展現兄弟情深。