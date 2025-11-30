GD唱完MAMA爆氣「留1符號」 不滿設備臭臉全被拍

GD在MAMA壓軸演出。（圖／翻攝自Instagram@mnet_mama）

韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）於29日登上2025 MAMA AWARDS壓軸演出，卻疑似舞台設備及流程頻頻出包，導致演出失常，他被拍到多次面色不佳。而MAMA官方隨後發出GD的相關影片，他今（30）日凌晨更直接留言「倒讚」的表情符號，表達心中極大不滿。

韓國年度音樂盛事2025 MAMA AWARDS頒獎典禮於28、29日在香港啓德體育場舉行，GD在29日的壓軸表演中，以今年2月發行的專輯《Übermensch》收錄曲〈Drama〉登場，並演出了熱門歌曲〈Heartbreaker〉和〈無題〉。當中，以〈無題〉一曲當作最後一首歌，表達他對於香港宏福苑大火的哀悼。

然而，GD在舞台上出現設備異常的情況，疑似是耳麥及收音有狀況，設備幾乎無法消化好他的高音；以直立式麥克風表演的〈無題〉舞台也是如此，表演到一半，GD多次摘下耳機又戴上，望著天空擦汗等，可見頻頻扭動脖子和翻白眼的樣貌，與平時展現出巨大舞台掌控力的GD截然不同。

此外，有粉絲拍到GD在演唱〈無題〉前，趁著大螢幕正在播放串場休息喝水，沒想到主辦突然中斷這段串場，改成播放〈無題〉前奏，讓他措手不及地衝回舞台上。

事後GD在MAMA官方上傳的〈Heartbreaker〉舞台影片中，留下一個大拇指向下的表情符號，吸引了粉絲們的視線。事實上，有人認為他「自我惡評」了舞台。

GD在2025 MAMA AWARDS獲得了4個大賞之一的「年度藝人獎」。他上台後表示，雖然是非常高興的日子，但也是悲傷的日子，各種感情交織在一起，並表達對於粉絲的感謝。更坦言明年是團體BIGBANG出道20週年，「明年我會和朋友們一起來，像辦派對一樣地玩。」

GD除了獲得「年度藝人獎」外，還獲得「最佳男歌手獎」、「最佳男子個人舞蹈表演」，前一天還獲得了「粉絲票選男藝人Top10」，實現了4冠王。

GD在MAMA壓軸演出。（圖／2025 MAMA AWARDS）

GD唱完MAMA爆氣「留下1符號」。（圖／翻攝自Instagram@mnet_mama）

