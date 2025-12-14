GD唱腔挨轟不忍了！演唱會回擊「唱19年才被罵」：不喜歡就算了

娛樂中心／綜合報導

GD在演唱會上霸氣回擊。（圖／Galaxy Corporation提供）

南韓天王 GD（G-DRAGON）正如火如荼展開世界巡演《Übermensch》，12、13日回到首爾舉行安可場演出。向來有話直說的他，也在舞台上正面回應近來纏身的「唱腔爭議」，直球態度掀起熱烈討論。

GD日前在MAMA的演出，引起不少討論。（圖／取自IG）

GD前陣子於 MAMA 頒獎典禮上的表現，被外界認為不如預期，引發不少爭議。對此他12 日在演唱會上，直接說到：「今天的演出，有沒有任何可能會出現爭議的地方？」霸氣表示如果有的話，感到很遺憾，「因為我就是在做我該做的事，只是盡力去做而已！不喜歡的話就算了。」

廣告 廣告

GD因近日遭韓媒批評唱腔怪異，坦言：「唱了 19 年，現在才出現這樣的爭議，說實話我也有點嚇到。」直言：「今天也不能說是完美，就是一天一天很努力地做，狀態會依當天而不同，不過今天嘛……就普通吧，大概是可以按個『讚』的程度？」一席話讓現場粉絲叫聲不斷。

更多三立新聞網報導

專訪／27歲沒紅就賣魚丸！金馬男星挑戰變裝皇后「穿高跟鞋險摔」

BTS柾國爆熱戀aespa Winter！粉絲怒了「卡車抗議」：要求退團

感情事業全受挫！男星「窮到三個月只吃蒸蛋配白飯」吐過往心酸

代價超慘！INFINITE東雨「狂掉髮、臉遭抓傷」原因曝光：有點 over

