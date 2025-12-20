GD囊括MMA三大獎！感言講到語無倫次喊：早上吃了蔘雞湯

GD在MMA上拿獎拿到手軟。（摘自YouTube）

韓國頒獎典禮MMA（Melon Music Awards）20日晚間落幕，G-DRAGON（簡稱GD）共拿下7項大獎，更一口氣囊括4個大賞中的年度藝人、歌曲、專輯，是當之無愧的最大贏家，不過他似乎上台太多次，已經感言講到語無倫次，先是搞笑說「不是重播畫面喔」，還把麥克風轉向台下狂喊的粉絲，結果轉回來時大家仍未停止呼喊，他只好比出「噓」手勢管秩序，但鏡頭此時又捕捉到台下有不少粉絲「大遷徙」，都離開座位往舞台方向走。

GD以連續76天登上Melon音源排行榜冠軍的〈HOME SWEET HOME〉奪下「年度歌曲」，他打趣說：「早上吃了蔘雞湯，好像真的有效果。」接著感謝公司和工作人員，「新的家人Galaxy Corporation，Team GD真的辛苦了。」也不忘提到一起合作的太陽跟大聲，「這是我專輯中的第一首歌，因為有成員一起參與，顯得特別溫暖，也希望大家能和家人、朋友一起溫暖地度過。」也再次流露對BIGBANG成員的思念之情，直言「很想念成員們」。

GD比出「噓」的手勢管秩序。（摘自YouTube）

隨後又憑正規三輯《Übermensch》拿下「年度專輯」，GD分享創作心境：「這個名字更像是對自己下的咒語，是一種『想成為那樣的人』的心情。」最後，獲得「年度藝人」時，他感性表示：「我現在真的心情很好。得獎的路其實又長又辛苦，但正因為意義重大，一點都不覺得累，反而非常開心，一開始覺得『藝術家』這個詞離我很遙遠，但現在我希望大家都能被看見，在舞台上編織自己人生的每一個人，都是藝術家，也是主角。」

