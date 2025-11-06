GD因「怪異肢體語言」陷「吸毒疑雲」 無奈吐心聲「想引退」

GD因陷入吸毒疑雲考慮退休。翻攝MBCNEWS YouTube

南韓天團BIGBANG成員G-Dragon（지드래곤，GD）近日在節目中公開回應2023年捲入的「吸毒疑雲」，坦承事件讓他身心俱疲，甚至一度萌生「引退」念頭。他不僅澄清網友指控的「怪異肢體語言」，還透露以此為靈感創作新曲〈POWER〉的勵志經歷。

2023年，面對吸毒指控，GD主動前往警署接受毒品檢查，包括簡易試劑及國立科學調查研究院的精密檢測，結果皆呈陰性，最終被判無嫌疑。他在5日播出的綜藝節目《孫石熙的提問3》中，以嘉賓身分現身，直言：「雖然是受害者，但也不想訴苦說自己很無辜，我甚至不想召開記者會來表達我的立場，但事情變得越來越不可收拾了，既感到空虛，又感到無助。」

因為被指控吸毒，GD主動前往警署接受毒品檢查。翻攝MBCNEWS YouTube

當時大約是準備回歸的一年前，GD進一步吐露心聲：「我想，我真的要回歸嗎？還是再休息一陣子，或者乾脆隱退當個普通人。」就這樣苦惱了好幾個月，他強調，這段經歷讓他深刻反思，決定將之轉化為創作動力：「最終我能做的就是通過音樂表達自己。」以此經驗為基礎寫的歌曲正是〈POWER〉，希望下次不要再發生這樣的事。GD表示，想用自己的力量諷刺回擊，「這是〈POWER〉中包含的各種信息之一。」

GD當時甚至考慮退休。翻攝MBCNEWS YouTube

GD認為，這樣的事不該發生，但如果有處境相似的同行需要一個忠告，他說：「作為同行或前輩，我認為如果發生類似的事情，會需要一個組織，讓大家可以尋求幫助和建議，於是在我準備回歸期間，我甚至成立了反毒基金會。」

深陷痛苦好幾個月後，GD決定用音樂表達自己。翻攝MBCNEWS YouTube

節目中，主持人孫石熙也點出網友對GD的質疑：部分人認為他「一刻也不能閒著，動作異常」，視為吸毒證據。GD聽聞後，解釋道：「因為我是自己，所以不會覺得奇怪，平時也是這樣，讓我靜靜地說話，太不方便了。」



