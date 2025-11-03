GD大巨蛋安可場大秀中文狂撩粉！好友李洙赫再現身力挺

生活中心／綜合報導

韓國天王GD權志龍，在台北大巨蛋的加場演唱會，昨天（2日）落幕，好友李洙赫這次一連兩天都在包廂默默支持，演唱會結束後，GD也被捕捉現身北市韓式餐廳慶功，而且這次演出，GD還多了不少中文問候。

南韓天王G-Dragon：「這是我最後的安可秀夜晚，這裡是我的家，見到你們很高興，我是G-Dragon權志龍。」花花外套、再戴上墨鏡，還得是GD才能駕馭！開場問候多了更多中文，甚至暖心喊話，讓粉絲們愛到不行，尤其大家喊他龍哥，也能回應，11月2號權志龍在大巨蛋進行台北安可場演出。

韓國天王GD來台北大巨蛋加場開場（圖／粉絲提供）





造型上，也很寵粉，GD穿了灰色亮片西裝，搭配閃亮長褲，跟全亮片軍帽，還有紅色小方巾，到龍車上時，還揹著巨大雛菊花，分送他的小物給大家，他的摯友李洙赫也在VIP包廂，給予大大支持。而龍的風采，全靠龍爸龍媽栽培大，演唱會前，得先等爸爸媽媽坐定位才開始，加場結束後，再次來到GD最愛的餐廳。





GD慶功，好友李洙赫也現身（圖／民視新聞）





換上米奇T加上針織外套，出席慶功，還有摯友李洙赫愛相隨，這回演唱會上，GD頻頻預告BIGBANG明年4月將回歸，讓粉絲們已經開始敲碗期待。





