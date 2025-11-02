GD大巨蛋第2天被喊「龍哥」太開心！狂秀中文：我知道大哥

GD舞台魅力十足。（讀者提供）

韓國天王G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）本周末於台北大巨蛋舉辦全新巡演「Übermensch」安可場，今（2日）迎來第二天演出，GD甫登場便火力全開，以〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉揭開序幕，唱畢他接連以中文打招呼：「你好嗎？大家好，好久不見，謝謝，見到你們很高興，我是G-DRAGON權志龍，我愛你們！」誠意滿滿的中文問候令現場尖叫聲不斷。

接著他又以英文自我介紹：「My name is G to the D！」由於前一晚他在台上笑稱自己是「龍哥」，今晚粉絲也熱情呼喊「龍哥！龍哥！龍哥！」他立刻聽懂並用中文回應：「龍哥，我知道我知道我知道，大哥」，逗得全場爆笑，GD隨後語帶感慨表示：「時間過得真的很快，今天是台北最後一場，這次巡演從3月開始，也只剩下2場了。」

廣告 廣告

在演唱〈CRAYON〉前，他化身權教官帶領大家進入著名的「Swag Check」環節，笑著說：「大家應該知道現在要幹嘛吧？」但似乎還是有第一次來的粉絲大喊「不知道」，他立刻用中文回：「不知道？沒關係啊～沒關係嘛！」語氣相當可愛，展現天王的反差魅力。

更多中時新聞網報導

職場霸凌適用職安法 最重罰300萬

電競》如家人般同行 慶生許願進4強

道路環境藏陷阱 停讓文化難落實