GD大巨蛋連唱2晚 下台與歌迷互動掀高潮

（中央社記者王心妤台北2日電）韓星G-DRAGON（GD，權志龍）週末在台北大巨蛋舉辦2場演唱會，今晚熱力開唱，以中文高喊：「見到你們很高興，我是權志龍啊，我愛你們。」他更走下台與歌迷近距離互動。

GD連續2天在台北大巨蛋舉辦世界巡演Übermensch安可場，今晚也吸引不少藝人到場，包含林心如、小S（徐熙娣）、李聖傑、廖人帥、林美秀夫婦等人。

GD的韓星好友李洙赫則從台北時裝週活動後，連續多日待在台灣，並參與GD的演唱會，他今晚現身台北大巨蛋包廂時，附近民眾都拿起手機搶拍。

廣告 廣告

演唱會中，GD帶來POWER、HOME SWEET HOME、CRAYON等歌曲。唱到BUTTERFLY時，他作勢親吻鏡頭，讓現場歌迷尖叫連連；演唱HEARTBREAKER時，則換上灰色亮片西裝與同色帽子，也是台北場從未曝光的造型。

GD多次以中文與歌迷互動，先是笑問「你去哪？」隨即又喊「跟我回去」，讓現場粉絲相當開心。（編輯：張雅淨）1141102