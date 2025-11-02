GD大巨蛋連唱2晚 下台與歌迷互動掀高潮
（中央社記者王心妤台北2日電）韓星G-DRAGON（GD，權志龍）週末在台北大巨蛋舉辦2場演唱會，今晚熱力開唱，以中文高喊：「見到你們很高興，我是權志龍啊，我愛你們。」他更走下台與歌迷近距離互動。
GD連續2天在台北大巨蛋舉辦世界巡演Übermensch安可場，今晚也吸引不少藝人到場，包含林心如、小S（徐熙娣）、李聖傑、廖人帥、林美秀夫婦等人。
GD的韓星好友李洙赫則從台北時裝週活動後，連續多日待在台灣，並參與GD的演唱會，他今晚現身台北大巨蛋包廂時，附近民眾都拿起手機搶拍。
演唱會中，GD帶來POWER、HOME SWEET HOME、CRAYON等歌曲。唱到BUTTERFLY時，他作勢親吻鏡頭，讓現場歌迷尖叫連連；演唱HEARTBREAKER時，則換上灰色亮片西裝與同色帽子，也是台北場從未曝光的造型。
GD多次以中文與歌迷互動，先是笑問「你去哪？」隨即又喊「跟我回去」，讓現場粉絲相當開心。（編輯：張雅淨）1141102
直擊／GD算好114天！直呼「感覺像時隔1年」傲嬌不說愛你
直擊／GD算好114天！直呼「感覺像時隔1年」傲嬌不說愛你EBC東森娛樂 ・ 1 天前
GD首攻大巨蛋引爆4萬人尖叫聲 蹦中文「好熱」！笑虧男粉：你冷靜
韓國天團「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD，權志龍）今（11╱1）起一連2天在臺北大巨蛋舉辦「Übermensch」世界巡演安可場，4萬人瘋狂搖著雛菊手燈，跟著他大唱〈HOME SWEET HOME〉，氣氛嗨爆，他也以中文「你好」問候「FAM」（粉絲名稱），而他也寫下首位攻上大巨蛋的韓國男歌手紀錄。太報 ・ 1 天前
