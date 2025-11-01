GD大巨蛋飆唱自揭單身 中文撩粉「你愛我嗎？」

（中央社記者洪素津台北1日電）韓星G-DRAGON今晚在台北大巨蛋開唱，他戴紅寶石皇冠、身穿花花外套，登場飆唱「POWER」，用中文向全場4萬名粉絲問候，還撩說「你愛我嗎？」並透露目前單身，演唱會氣氛超嗨。

G-DRAGON（權志龍）繼今年7月在台北小巨蛋開唱後，今天起連續2天在台北大巨蛋舉辦「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI:ENCORE」安可場演唱會。

廣告 廣告

權志龍穿上招牌花花外套配皇冠熱力飆唱，一開場就唱夯曲「POWER」、「HOME SWEET HOME」，炒熱現場氣氛。他以中文問候粉絲，「你好！大家好！我是權志龍，我是G-DRAGON，你好嗎？你愛我嗎？」撩得粉絲心花開。

權志龍4個月前才到台北開唱，他用英文跟粉絲互動表示：「時間過得很快，我覺得距離上次好像已經過了1年了，未來我非常希望繼續在這個場地看到你們」。

他也開心給粉絲福利，笑稱等一下可能會走下台，「看你們的表現，不要出任何問題，我就可以下去非常靠近你們」。接下來的演唱中，權志龍果然衝下台近距離跟粉絲互動，粉絲馬上拿起手機捕捉，他還看著粉絲的手機鏡頭整理頭髮，再度惹得粉絲驚喜尖叫。

演唱會到一半時，權志龍感性和粉絲聊天，他表示，人生中有很多快樂好像很簡單，「其實快樂無所不在，但很難真正去找到幸福和快樂，不過我現在很開心」；講到這裡，權志龍還意外曝光自己的感情狀態，大笑說自己單身。

權志龍感謝人生中所有的第一次，才讓他有今天的成就，「人生很多第一次，第一次舞台、第一次巡演、第一次親吻，每一個第一次才成就今天的我」。

另外，權志龍也預告，明年是「BIGBANG」出道20週年，「4月的科切拉音樂節將是第一次正式舞台，我不再是一個人，我會跟男孩們一起，一切會很好的！」他並與粉絲一起大喊「FOREVER」，相約永遠。

權志龍演唱會寵粉無極限，演唱會的最後環節，他還登上花車繞場一圈，在花車上的權志龍依舊熱力飆唱，台下粉絲也以強烈的尖叫聲回應；權志龍開心喊：「我今天真的很愉快，感覺很好」，為今晚演唱會畫下完美句點。（編輯：吳素柔）1141101