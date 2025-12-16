GD太會賺！BIGBANG隊友大聲親口認證 「錢都用不完、吃飯都他付」

大聲（左圖）認證GD的吸金實力，笑說聚餐時幫他多吃一點，GD才有空間賺更多。翻攝IG@d_lable_official、翻攝IG@xxxibgdrgn

韓國天團BIGBANG成員大聲正在宣傳全新單曲〈HANDO-CHOGUA〉（超出限額），日前作客朴明洙的電台節目，也意外曝光隊友G-Dragon（GD，權志龍）的驚人收入！

大聲錄製《朴明洙的Radio Show》時，除了宣傳全新推出的Trot歌曲〈HANDO-CHOGUA〉，也聊起明年是BIGBANG出道20週年，已敲定明年4月將在Coachella音樂節全員登台，這時朴明洙除了期待看到BIGBANG再次合體，也不忘自我推銷地說：「以後BIGBANG開演唱會的話，我來負責DJ，把你們的歌重新Remix，怎麼樣？」讓大聲笑回：「這個要去跟『龍大人』（指GD）說！」

GD太會賺！大聲：錢好像永遠用不完

此外，朴明洙也問起有著「現金富翁」的大聲的理財心法，大聲回道，「出道初期確實如此，現在其實沒什麼現金了，全部都放在銀行裡。」朴明洙接著問起平時BIGBANG一起吃飯時，通常都是誰埋單？大聲則說，「按比例來看，龍大人最常付錢。」還補充，「雖然不清楚他實際的收入數字，但錢好像永遠用不完，我們多吃一點，他才能騰出空間再賺更多。」也間接分享GD超強吸金力！

新歌GD也有參與！還夢幻聯動TWICE成員Sana

大聲這次發行的〈HANDO-CHOGUA〉，由大聲攜手GD及音樂製作人KUSH聯手打造，也是大聲繼推出〈Look At Me, Gwisun〉（看我貴順）、〈A Big Hit!〉（大發呀）等Trot夯曲後的全新力作，MV還邀來TWICE成員Sana出演，夢幻聯動話題十足。



