GD奪MAMA年度藝人獎！ 一句話宣告BIGBANG回歸

〔記者王靖惟／台北報導〕「2025 MAMA Awards」頒獎典禮今年在香港舉辦，典禮第二天，韓國天王「GD」G-DRAGON拿下「年度最佳藝人獎」，上台發表感言前也先哀悼香港大火意外，更說「希望大家一起加油。」

原先傳出因「香港大火」不出席MAMA盛會的周順發，趕在典禮壓軸驚喜現身，將「年度最佳藝人獎」頒發給韓國天王「GD」，GD致詞前先哀悼香港大火憾事，除表示不知道該說什麼來安慰大家，更說「希望大家一起加油。」，隨後也說「今天既是開心的一天，也是悲傷的一天，各種情緒交錯。在MAMA 30週年能從我一直以來的偶像周潤發前輩手中接過這個獎，感到十分光榮。」最後則宣布一個驚喜消息，他指出：「明年就是BIGBANG出道20週年了，明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」宣告團體回歸，同時也代表2026的MAMA頒獎典禮，可以再次看到BIGBANG團體完整出席。

而就在日前，GD來台舉辦大巨蛋演唱會時，也曾預告明年是BIGBANG出道20週年，BIGBANG將一起登上4月的科切拉音樂節，「我不再是一個人，我會跟男孩們一起，一切會很好的！」消息一出瞬間炸鍋，BIGBANG再度合體指日可待。

