GD奪MAMA年度藝人！周潤發牽手跳一段 領獎百感交集：明年BIGBANG來開趴

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今（29日）在香港啟德主場館揭曉第2晚的演出，韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）堪稱今晚大贏家，在典禮尾聲從周潤發手上拿下「年度藝人」肯定，兩人也相隔10年再度與MAMA舞台上重逢。

GD今晚繼「最佳男子個人舞蹈表演」、「最佳男藝人」後，再度獲頒最大獎項「年度藝人」，當GD獲獎時現場響起他的新歌〈TOO BAD〉音樂，周潤發還隨著音樂搖擺，牽著GD小跳了一段，最後更擁抱GD獻上祝福。

只是拿下MAMA第二晚最大獎的GD，則顯得百感交集，他說「去年在MAMA舞台回歸歌壇，今年的活動對我來說很不一樣。只是今天既開心，也很悲傷，各種情緒百感交集。不過能在MAMA的30週年，再一次從我永遠的偶像周潤發手上接下這個獎，十分榮幸。」

GD也不忘提到BIGBANG團員太陽、大聲，「明年是BIGBANG的20週年，明年我不會再是一個人，要和成員們一起來開派對、找大家玩。」更預告明年再見，讓現場歌迷拍手叫好。

MAMA第二晚得獎名單

年度藝人：G-Dragon

年度專輯：Stray Kids《KARMA》

最佳男子個人舞蹈表演：G-Dragon

Favorite Rising Artist：izna

最佳編舞：aespa

Super Stage Artist：TOMORROW X TOGETHER

最佳男歌手：G-Dragon

最佳女子團體舞蹈表演：aespa

Olive Young K-Beauty Artist：Hearts2Hearts

年度音樂遠見獎：Netflix《Kpop 獵魔女團》

最受歡迎亞洲藝人：JO1

Breakthrough Artist：ALLDAY PROJECT

Worldwide K-Koners Choice：ZEROBASEONE

最佳女子團體：aespa

最佳OST：Netflix《K-POP DEMON HUNTERS》OST HUNTRIX〈GOLDEN〉



