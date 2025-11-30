GD奪MAMA年度藝人！帥氣宣布「BIGBANG將回歸」 全場尖叫掀頂

2025 MAMA Awards睽違7年在香港舉辦，29日南韓天王G-DRAGON（GD）在奪下最佳男歌手表演獎後，也在他的獲獎感言中，不忘為香港大火表示哀悼。截自MAMA官方IG



南韓年度盛典「MAMA大獎」今年（2025）移師香港啟德體育場舉辦，這兩天現場眾星雲集，韓國天王GD（G-DRAGON、權志龍）壓軸表演，更不負眾望地獲香港大神周潤發頒發「年度最佳藝人大賞」，GD上台致詞時為此宣布，明年是BIGBANG成軍20週年，「我會和我的小夥伴們一起來玩的」，宣告帶團出演MAMA，歡呼聲瞬間掀翻屋頂。

由於香港宏福苑大火帶走上百人性命，今年的MAMA頒獎典禮上不復以往熱鬧歡動，參加的藝人、頒獎表演者皆對此事表達哀悼，周潤發哽咽帶領全場祈福成為全場關鍵一幕。

稍後，周潤發也將「2025年度最佳藝人獎」頒給GD，港韓兩天王同台畫面令粉絲們感到不可思議，GD就表示，他想到香港大火就感到悲傷，如今自己得獎，各種情緒都交雜一起，心情很激動，「我很感謝在MAMA 30週年的今天，可以從偶像前輩周潤發手中獲得這個獎，十分榮幸，謝謝大家，我愛你們。」

同時，GD也說，明年就是IGBANG出道20週年了，「希望能與我的成員們一起參與這個派對，不再是一個人來玩！」讓台下相當驚喜，期盼再次看到BIGBANG合體。

值得一提的是，「MAMA大獎」頒發前，香港宏福苑世紀大火發生，網路上開始討論活動是否停辦，雖然最後仍如期舉行，許多藝人也紛紛慷慨解囊，GD獲獎前就捐款100萬港元給救災的基金會，希望這筆錢能夠幫助災民生活重建，以及幫助辛苦的消防員與志工。

