GD安可場外抓黃牛！現場剪手環、阻擋入場 粉絲大哭被警察追著跑

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓流天王G-Dragon12日至14日於首爾高尺天空巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會安可場。而除日前演唱會中有中國粉絲在演出中大喊：「我愛你！」遭GD直回：「這裡是韓國。」引發討論外，如今小紅書上流傳昨（14）日演唱會場外抓到許多購買黃牛票的粉絲，工作人員現場直接將入場手環剪掉，讓那些粉絲直接崩潰，甚至有人不配合被警察追著跑，場面相當混亂，而據悉，這些購買黃牛票的粉絲大多都來自中國。

廣告 廣告

G-Dragon日前於首爾高尺天空巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會安可場。（圖／翻攝自GD IG）

一名網友將小紅書上的影片轉發至Threads，畫面中可以看到工作人員拿著安全剪刀將粉絲手上的手環剪斷，而鏡頭一轉有名粉絲倒地哭喊遭到壓制，但仍不配合還用腳踹工作人員。另一個影片中的女子同樣不配合，更不斷用英語表示，自己已經聯絡朋友，但工作人員直接回應：「No friend！」

粉絲當場被工作人員剪手環。（圖／翻攝自Threads）

根據韓國媒體《TV CHOSUN》報導，首爾九老警察署表示，14日下午警方於高尺天空巨蛋發現6位試圖非法轉賣票券，而這已違反《輕犯罪處罰法》。據悉，當時一行人透過網路約定地點，在演唱會附近交易時被捕，而6名嫌疑人中4人持有中國國籍，警方目前將其中5位移送即決審判，即是針對罰款20萬韓元（約新台幣4500元）等輕微犯罪案件，由法官依警察署長聲請進行的簡易審判，至於另一名即將離境的中國人則已被勒令於15日離境，並收到逮捕通知。警方提醒，因韓國大型演唱會門延伸許多黃牛票問題，呼籲民眾切勿購買，以免觸法或導致自身權益受損。





更多FTNN新聞網報導

GD按倒讚嗆MAMA！疑音響耳機出狀況 台上頻歪頭神情不悅

MAMA卡司超豪華！楊紫瓊將任頒獎嘉賓 GD再度登台演出

「周杰倫概念股」傳入股GD公司！大手筆砸2.4億

