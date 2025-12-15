GD安可場驚現「世紀合體」！20週年巡演計畫曝光

娛樂中心／林依蓉報導

韓流天王G-DRAGON（權志龍）於昨（14）日，在首爾高尺天空巨蛋為其「G-DRAGON 2025 世界巡迴演唱會：Übermensch安可場」畫下了完美的句點，同時給全球粉絲投下了一顆震撼彈。演唱會尾聲，GD驚喜邀請了BIGBANG成員太陽與大聲共同登台，這三人的重磅合體瞬間點燃現場數萬名粉絲的熱情，不僅成功重現當年BIGBANG的舞台魅力，更讓粉絲回味無窮。最令人激動的是，GD在台上正式以BIGBANG團體的名義，向全球粉絲透露明年將展開全面的回歸活動。此消息透過社群媒體傳開後，立刻讓全球粉絲陷入瘋狂。

GD驚喜邀請BIGBANG成員太陽與大聲共同登台，瞬間引爆現場粉絲興奮尖叫。（圖左至右，太陽、GD、大聲）。（圖／翻攝自X@GDs_CHOICE）





韓流天王G-DRAGON（權志龍）昨（14）日在首爾高尺巨蛋舉行「Übermensch 安可場」為巡演畫下了完美的句點，同時在尾聲投下震撼彈。GD驚喜邀請BIGBANG成員太陽與大聲共同登台，三人共同演唱了〈Home Sweet Home〉與〈WE LIKE 2 PARTY〉等多首經典歌曲，瞬間引爆現場粉絲興奮尖叫。當三人並肩走到舞台延伸台與觀眾互動時，GD高舉麥克風向全場熱情高喊「We are comeback！」，並正式以團體名義宣告，明年即將展開全面回歸活動。他指出，2026年適逢BIGBANG出道20週年，他們將以「成年禮」的計畫來慶祝這個里程碑。GD幽默地比喻「就像20歲拿到身份證一樣，我們會舉辦成年禮」，他更開玩笑補充「因為是成年禮，演唱會可能要19歲以上才能入場哦」，引得台下粉絲哈哈大笑。隨後，GD預告了具體的回歸時程「BIGBANG將從明年4月起展開熱身活動，首先會在美國登台，如果大家正好有時間或安排旅行，可以去美國看看我們」，此話一出，將現場氣氛推向最高點。





GD在台上正式以BIGBANG團體的名義，向全球粉絲透露明年將展開全面的回歸活動。（圖左至右，大聲、GD、太陽）。（圖／翻攝自X@GDs_CHOICE）





回顧GD在個人成就方面，其在2017年的巡迴演唱會共舉辦36場，吸引了超過65萬名粉絲，創下驚人紀錄。此次巡演恰逢他於今年2月發表期待已久的第三張個人專輯《Übermensch》及綜藝《Good Day》之後推出，展現出他在音樂、綜藝等多個領域的非凡影響力。如今，這位韓流天王將個人光環導向團體回歸，無疑讓粉絲對BIGBANG的20週年「成年禮」演出抱持最高的期待。

