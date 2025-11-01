GD安可演唱會一票難求 黃牛票夫妻檔年初被逮又重出江湖 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

韓國知名歌手權志龍（G-DRAGON）結束今年在台北小巨蛋連續3天演唱會後，隨即又宣布將在11月1日及2日、於台北大巨蛋加開安可場演唱會，龐大商機讓不法黃牛業者蠢蠢欲動，結果刑事局接獲情資，今年初才因售賣黃牛票遭逮的夫妻檔劉旻岳、張依萍，即便因前案被求處7年徒刑。怎料2人如今竟又重操舊業，透過借用證件方式，讓黃牛票粉絲持他人證件矇混過關「實名制」驗票，警方經過連月蒐證，2天前將劉姓夫妻檔等4人逮捕。

警方調查，這個黃牛集團幕後犯嫌，就是在今年初被刑事局查獲的夫妻檔劉旻岳、張依萍，劉男在前案獲交保後，見到權志龍開演唱會的龐大商機，竟又開始動歪腦筋，企圖在安可場的演唱會中大撈一筆。

警方調查，劉嫌先是透過使用他人證件，再以肉眼配對臉型相似的進場粉絲與借用證件上的相片，讓粉絲手持俗稱「證件票」的他人證件闖關實名制驗票，全案經數月追查後，於10月30日將劉男夫妻、林姓及印尼籍助理共4人查緝到案，並查扣權志龍演唱會票券1批。

警方在4人訊後，將全案依《文化創意產業發展法》及偽造文書等罪嫌，將劉嫌等人移送偵辦。檢方經過複訊後，裁定張依萍15萬元交保、2名助理各5萬元交保，劉旻岳則是向法院聲請羈押禁見。

照片來源：翻攝畫面

