GD怒飆髒話不忍了！控香港大火衝擊「MAMA沒照流程走」：職涯的污點
記者陳宣如／綜合報導
南韓天王 GD（G-DRAGON）近日出席香港舉行的《2025 MAMA AWARDS》，並於昨（19）日透過YouTube公開當晚幕後排練與後台花絮，首度揭露舞台背後的混亂過程。影片中，GD因演出流程與設備問題在後台情緒失控、爆出髒話，更直言這場舞台成為自己職涯的「一個汙點」，引發粉絲與網友熱烈討論。
花絮顯示，GD原先規劃在舞台上與舞者 Bada 合作〈Smoke〉演出，並已投入長時間排練。然而他抵達香港當晚，得知當地發生宏福苑火災事件後，對原本包含多個「點菸」動作的舞蹈產生顧慮。畫面中可見他一邊關注新聞畫面，一邊反覆詢問工作人員：「我認為現在表演不是該做dance break的感覺。」並向主辦單位確認：「那邊（MAMA）說什麼？還要繼續做嗎？」
基於突發狀況，GD臨時大幅調整演出內容，與主辦單位來回討論流程，他在鏡頭前坦言對臨時調整內容感到猶豫不安，直說：「這個行得通嗎？會比較好嗎？照理來說原本是不該做的……是對的嗎？我也不知道。」畫面中可見他多次停下來思考，顯示對舞台決定相當慎重。過程中，GD也提出新的舞台構想，親自交付白色雛菊圖像給主辦單位，並說明白色具有哀悼意涵，希望能藉由舞台呈現傳達心情。
不過正式演出並未如GD預期順利。他在幕後花絮中透露，表演初段就遇到耳麥音響問題，而原先規劃在〈無題〉演唱時作為情緒鋪陳的白色雛菊畫面，竟在他尚未完成準備時就被提前播出，導致視覺呈現與正式演唱無法同步，只能依既定流程快速完成，使整段演出節奏顯得倉促。GD在後台情緒激動，甚至爆出髒話，並直言：「今天看什麼都不順眼。」隨後他向工作人員詢問：「在我看來，我覺得想傳遞的訊息沒有被好好傳達到，對吧？」並補充：「確實有播，但在我抵達前就播出去了，如果在我抵達前就播了，我就無言以對了。」
GD身旁工作人員也指出，相關畫面停留時間過短，「沒有留給粉絲好好看清楚的時間」，讓GD對最終呈現效果相當不滿。花絮後段，他在車內回顧整個過程，直言：「從一開始就很趕，我甚至都還沒暖身，慌亂無比就開始表演了。」並透露前一晚曾反覆思考是否只表演一首歌、僅出席頒獎，甚至乾脆不演出，對於當晚的整體流程與結果，他相當懊悔並形容：「這是一個（職涯）污點，哎，污點。」
典禮隔日，GD在好友李洙赫陪同下返韓，對方安慰：「不過還好沒有發生事故。」GD則回應：「也是，除了音響事故以外，沒有其他意外了。」他也表示，雖對舞台結果感到遺憾，但仍認為「之後要好好挽回啊，不然怎麼辦」。
花絮曝光後，引發粉絲與網友熱烈討論。有人表示，看完幕後「完全理解為什麼他那天這麼不爽」，也有人指出，「被他自己稱為污點的舞台，反而讓人更心疼他的用心」，認為臨時變更內容、音響與流程問題交錯，確實增加了演出不可控因素。粉絲也捕捉到細節，例如GD下台不悅的表情、升降舞台伸起時果斷丟掉黑帽等瞬間，更有人喊：「MAMA欠龍一個公道！」、「這麼累、這麼努力、這麼用心的準備全都被破壞了」。同時也有聲音提醒，主辦與工作人員在突發狀況下同樣承受壓力，但普遍粉絲認為，這段幕後花絮讓大家看見GD對舞台的重視，以及即使心情不滿仍盡力傳遞心意，討論持續在社群平台延燒。
