GD想婚了！認了「想當爸」羨慕BIGBANG太陽成人夫：我是會結婚的人

GD日前大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）日前結束一連兩天的大巨蛋演出，近日登上MBC時事節目《孫石熙的提問們3》，罕見談起人生規劃，坦言「想結婚生小孩」。

（左起）大聲、GD、太陽。（圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn）

節目中，主持人突問他「什麼時候結婚？」GD先是裝作緊張擦汗，接著笑回：「該結的時候就會結。」表示結婚是自己完全沒接觸過的領域，很想體驗看看。也提到團員太陽早已當爸，每次對著孩子介紹「我是你爸爸的朋友」，感覺很不真實，「想說總有一天會輪到我當爸爸。」

被問到現在有無對象？GD也認了單身，「反正我是會結婚的人，這樣說的話，那個人應該就會出現吧。」坦言希望40歲前能實現，但一切還未知。

