GD想結婚了！羞曝人生憧憬：未來也會當爸爸

GD對結婚生子有憧憬。（圖／達志影像）

37歲南韓流行天王G-DRAGON（權志龍），剛結束台北大巨蛋兩天演唱會，最近又登上MBC節目《孫石熙的提問們》回顧出道以來的心路歷程。訪談期間，GD也靦靦地說出自己的人生目標之一是結婚生子。

當被主持人開口問何時結婚？GD作勢擦汗，接著害羞地笑回：「結婚的話，該結的時候就會結。」他坦言，結婚是從來沒接觸過的領域，非常想體驗看看；主持人這時發現GD容光煥發，看起來一臉幸福，GD則面帶笑意、望向遠方表示：「畢竟結婚是我最未知的領域。」

廣告 廣告

GD提到BIGBANG成員太陽已經結婚、生子，當他去探望對方的小孩時，親口自我介紹：「我是你爸爸的朋友」，感到相當的不真實，「我想總有一天會輪到我當爸爸，既令人興奮又擔心。」

此時，主持人一句話把GD拉回現實，吐槽：「但你現在還沒有結婚人選對吧？」GD秒回：「喔這個，你說的對。但我是會去結婚的人（握拳）。這樣說的話，應該就有人出現吧？」

GD透露，明年是BIGBANG出道20周年，也是他SOLO活動10周年，達到這個里程碑就像是人生一個段落，促使他開始思考接下來的計畫，包括結婚的可能。GD開玩笑地說：「能娶到老婆吧？」但他無法做出任何的保證，因為結婚不像當兵一樣有固定的日期，充滿未知，且目前為止還沒有結婚的人選，只能先期許40歲達成這個願望。

更多中時新聞網報導

吃到飽大稽查 漢來、饗麻饗辣出包

聶雲視訊傳愛 夫妻分隔兩地也幸福

艾兒芬妮首戰科幻片《終極戰士：殺戮星球》