GD惹議！「穿鞋踩紐約地鐵椅子」 韓媒急緩頰

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）從回歸樂壇基本上行程滿檔，近日去到《2025 MAMA》演出後，便去到紐約參加「Chanel 2026 Métiers d'art工坊大秀」，並分享了許多照片，不過卻因為他穿鞋踩在地鐵椅子上引發爭議，讓韓媒也出面替其緩頰。

GD近日在IG小帳分享了參加「Chanel 2026 Métiers d'art工坊大秀」的多張照片，限時動態中他逗趣的在地鐵車廂中擺拍，但多張照片被發現都是穿著鞋子踩上了地鐵椅子，引發了網友熱議。

對此，韓媒報導也指出，這次紐約的「Chanel 2026 Métiers d'art工坊大秀」，因創意總監 Matthieu Blazy是從地鐵獲得靈感，因此特別以包厘街（Bowery）附近已經停用的地鐵月台作為秀場，因此GD所踩的全是秀場佈景。



