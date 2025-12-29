GD成救贖！小S深夜告白「讓我勇敢面對世界」 親吐：低潮期靠你撐過

記者王培驊／綜合報導

GD《Übermensch》台北安可場為巡演劃下華麗句點。（圖／Galaxy Corporation提供）

韓流天王G-DRAGON（權志龍、GD）11月初在台北大巨蛋開唱，不只吸引大批粉絲朝聖，演藝圈也掀起追星潮。本報先前直擊小S（徐熙娣）身穿GD灰色周邊低調現身觀眾席，如今她更被網友發現，私下在GD的社群貼文下留言致謝，感性話語意外曝光。

小S今年經歷失去至親的低潮期。（圖／翻攝自小S IG )

有眼尖網友發現，小S近日在GD相關帳號「@alwaysgdmaster」的貼文下，以英文留言表示：「你不知道，你給了我那麼多力量，讓我可以勇敢面對這個世界，真的非常謝謝你。」同一天，她也在GD本人貼文下再度留言，直呼「你是亞洲最棒的」，並坦言在自己情緒低落時，是GD給了她很大的支持與力量。

小S留言表達對GD的愛。（圖／翻攝自IG）

小S過去多次在節目中公開表達對GD的喜愛，甚至曾開玩笑表示，如果能請到GD出席自己的生日派對，願意當場下跪答謝，足見她對偶像的迷妹心情。這回從低調看演唱會，到親自留言致謝，也被粉絲形容是「最真實的追星樣貌」。

事實上，小S今年2月痛失姊姊大S（徐熙媛），一度陷入人生低潮，不僅向節目《小姐不熙娣》告假，也明顯減少在社群平台分享生活點滴。直到日前在好友蔡康永陪同下，以頒獎嘉賓身分出席金鐘獎，並拿下綜藝節目主持人獎，才逐漸恢復公開露面與社群互動。

如今小S罕見親自在IG留言向GD表達感謝，不少網友也感嘆，偶像的力量真的能在低谷時撐住一個人，而對小S而言，GD不只是偶像，更像是在她最需要時給予力量的存在。

