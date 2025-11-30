GD按倒讚嗆MAMA！疑音響耳機出狀況 台上頻歪頭神情不悅

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國年度音樂盛典MAMA昨（29）晚於香港圓滿落幕，當晚不僅各人氣韓團帶來精彩演出，天王GD（G-DRAGON）的壓軸表演更將氣氛拉至最高點，但過程中有粉絲發現現場音響疑似出現狀況，GD也頻頻摸耳機、歪頭，還疑似露出不悅的表情，而事後GD直接在MAMA官方IG上留倒讚的符號，引發討論。

GD昨晚以壓軸身份登上MAMA舞台。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

GD昨晚以壓軸身份登上MAMA舞台，但當他演唱經典歌曲〈無題〉時，聲音不如預期的好，而GD也被發現演唱時不斷摸耳機，甚至將耳機摘下，還頻頻歪頭，更有粉絲指出GD的表情不對勁，看起來對於MAMA的音響設備不滿意。

事後GD直接在MAMA官方IG上留倒讚的符號。（圖／翻攝自MAMA IG）

此外，有現場粉絲透露，GD在演唱〈無題〉前，趁大螢幕播放粉絲合唱的錄音時，在旁邊的休息區喝水，但這段串場卻突然被中斷，改成〈無題〉的前奏，讓GD連忙衝回舞台。其實早在典禮第一天Super Junior表演時，就被觀眾發現音響設備異常，但主辦方仍未改進，導致GD演出失常，事後他也到MAMA官方IG上留下倒讚符號，表達他的不滿。

雖然GD演出因設備問題，表演不預期，但仍獲得觀眾大讚。而典禮最後他也拿下年度最佳藝人大賞，還與頒獎人周潤發在台上一起跳舞，互動相當可愛。發表得獎感言時，GD驚喜宣布，明年是BIGBANG出道20週年，「明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」證實團體將回歸，讓粉絲十分期待。





